Beoltjuk a hazánkkal közös határok mentén élőket

Bár minden alapellátásra vonatkozó korlátozást feloldottak, sok háziorvos, gyermekorvos és fogorvos számára nem világos, milyen protokollt kell követniük.

Nehezen megy az egészségügyi alapellátás „újraindítása”. Az erről szóló, hétvégén kiadott miniszteri utasítás az orvosokat is megkeverte, így aztán a betegek sem tudhatják, mire számítsanak, ha a rendelőben akadna dolguk. A hétvégén küldték ki az alapellátóknak azt Kásler Miklós humánminiszter és Müller Cecília országos tiszti főorvos által jegyzett körlevelet, amelyben azt írták az érintetteknek, hogy mostantól „semmilyen a betegellátást, illetve a betegekkel való személyes találkozást korlátozó intézkedés nincs hatályban.” Ezért a háziorvosok, házi gyermekorvosok és az alapellátó fogorvosok minden korlátozás nélkül biztosítsák a személyes találkozást és betegvizsgálatot. A háziorvosok szerint ez nem jelenti azt, hogy nem kéne megőrizni a járvány alatt kialakult és megszokott előjegyzési rendszert, amikor is a páciens telefonált és megmondták neki, mikorra jöhet. A fogorvosok helyzete kicsit bonyolultabb. Náluk ugyanis nemcsak a páciens érkezési időpontja okoz bizonytalanságot, hanem a járványidőszak alatt bevezetett, úgynevezett 15 perces szabály is. Ez azt jelenti, hogy a pácienseket csak negyedórás szünetek közbeiktatásával jegyezhetik elő annak érdekében, hogy legyen idő két tömés között fertőtleníteni a rendelőt. Miután a Kásler és Müller jegyezte levél erre nem tér ki, most nem tudják, hogy ezt a szabályt továbbra is alkalmazniuk kell-e. Ha alkalmazzák, kevesebb beteget tudnak ellátni, és ez a finanszírozásukat is korlátozhatja, ha szeptembertől elindul a teljesítményfinanszírozás. Nagy Ákos keszthelyi fogorvos, aki egyébként az orvosi kamara alelnöke, azt mondta lapunknak, hogy a Covid-protokoll továbbra is érvényben van. Azaz, a pácienseket ki kell kérdezni, és ugyanúgy mint a járvány előtti időszakban a sürgős esetek kivételével időpontra jönnek. Aki lázas, megfázott vagy akár herpesze van, annak a kezelését el kell halasztani. Volt olyan fogorvos, akit az is megzavart, hogy a korlátozást feloldó levél kiadásával közel egyidőben antitest ellenőrző teszteket kapott a szakhatóságtól. Ám arról nem kapott tájékoztatót, mit is kezdjen vele. Ezt követően a kollégáinál érdeklődött arról, hogy ez mit is jelent: a tervezett beavatkozásokhoz tesztet kell végeznie, vagy oltási igazolást kell kérnie? Voltak olyan foggyógyászok, akik erről iránymutatást kértek a területi kormányhivataltól. Ám általában azt a választ kapták: nem tudják, őket sem tájékoztatták. Volt olyan hivatal, ahol előbb határozottan állították, hogy nincs szükség se tesztre, se oltásra, majd utóbb hozzátették: persze ebben nem teljesen biztosak. Zavart okozott az is, hogy a tiszti főorvos és a miniszter levelében nincs megadva az a dátum, hogy mikortól kell „akadálymentessé tenni” a rendeléseket. Az ostorosi háziorvos, Darvai László azt mondja, ő a járvány alatt sem zárta be a betegek előtt az ajtót. De akit lehetett, időpontra hívott. Úgy véli, a légúti panaszosoknak továbbra is érdemes lenne telefonon bejelentkezniük. Az orvos ugyanis néhány kérdéssel kiszűrheti, hogy az illető náthás vagy koronavírus fertőzése van. Hozzátette: most nagyon kevés fertőzés akad, a körzetében csaknem 70 százalékos az átoltottság, de persze soha nem lehet tudni, mit hoz a holnap. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének leköszönt elnöke is úgy értelmezte a levelet, hogy egyetlen beteg ellátását sem lehet elutasítani, bárkinek bármivel joga van jelentkezni az orvosánál. Rögtön hozzátette azt is: a kollégái továbbra is arra kérik majd a szülőket, hogy éljenek az előzetes telefonos konzultációs lehetőséggel. Komáromi Zoltán budai háziorvos azt mondta, az ő rendelőjében is marad az időpontra érkezés, ők figyelnek arra, hogy a váróban legfeljebb két beteg legyen egyidejűleg, aki pedig csak valamilyen igazolásért jön, annak biztosítják a soron kívüli kiadást. De hogy ez gyorsan menjen, ahhoz is szükség van arra, hogy a praxisban dolgozók tudják, kinek, mit, mikorra kell előkészíteni és ezt segíti az előzetes telefonos bejelentkezés. Keszhelyi Gyula, a tardi praxis tulajdonosa úgy értelmezte, hogy már nincs korlátozó intézkedés hatályban. Ha viszont a bejelentkező beteg Covid-gyanús, akkor automatikusan életbe lépteti a korábbi korlátozó intézkedéseket. Különösen hogy a mai napig sincs védőfelszerelése, ő ugyanis nem kapott az államtól ilyet. Hozzátette: „pestises beteghez sem megyek ki, és nem engedem be a rendelőbe sem.” A levél keltette bizonytalanságokra Békássy Szabolcs, az országos kollegiális vezető háziorvos lapunknak azt mondta: a személyes orvos-beteg találkozások számát nyilván növelni kell, de a tervezhetőséget is meg kell tartani. Azaz indokolt megőrizni a telefonos bejelentkezéseket, az időpontra érkezés lehetőségét, azzal együtt is, hogy sürgős eseteket előjegyzés nélkül is ellátják majd a háziorvosok. Szerinte a körlevél semmiképpen nem jelenti azt, hogy ne élvezhetné mindkét oldal a telemedicina előnyeit, az elektronikus vényírást, vagy a távkonzultációt. Mint elmondta, az utóbbira már jogszabály is teremt lehetőséget.