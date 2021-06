Szabad szemmel - Orbán Viktor mégsem lesz ott az esti meccsen

A bajor rendőrség úgy számol, hogy nem lesz könnyű estéje az esti találkozóra kivezényelt 1500 rendőrnek, főként azért, mert a nagyjából 2 ezer magyar szurkoló közt várhatóan lesz 200 kemény fiú is.

Magyarországon már nem sok marad abból az elitből, amely ellen Orbán Viktor harcolhatna, épp ezért azon van, hogy külföldről minél jobban támadják a Fidesz törvényjavaslatait. Ezért egyáltalán nem kellemetlen számára a müncheni stadion körüli vita. Hiszen a törvénynek eleve az volt a célja, hogy felháborodást váltson ki a határokon túl. Ez már csak abban is megmutatkozik, mennyire élesen reagált a budapesti kemény mag már az első nemzetközi kritikákra. A hatalom most egy pillanatra sem bizonytalanodott el, nem úgy, mint tavaly, amikor meglepte, milyen éles ellenállás fogadta a járvány miatt elrendelt különleges felhatalmazást. Ezt a mechanizmust Orbán 10 éve alkalmazza, mert úgy tüntetheti fel, hogy a magyar nemzeti szuverenitást védi a liberális Internacionáléval szemben. Hogy a nép oldalán áll a hatalmasokkal szemben. Persze egy évtized után már nehéz az ilyesmit beadagolni, bármennyire is populista alaptételről van szó. Mert kik is „azok, ott fent”? Ehhez szükség van a külföldre, ilyen szempontból az EU valóságos talált pénz. De ellenségképként jól jön Soros is, csak ő ebben a minőségében kezd elhasználódni. A legújabb törvény kapcsán már fel sem merül a neve. Egyébiránt sok részletében megáll a jogszabály, ám a felvilágosítást megtiltani a serdülő gyerekeknek, az olyan, mintha pajszerral nevelnék őket. Ugyanez a helyzet a melegség nyilvános ábrázolásával is. Itt kiöntik a gyereket a fürdővízzel együtt. Aligha bólintanak rá az európai bíróságok. De meg sem lehet csinálni, hiszen az irodalom és a filmművészet alapművei tele vannak homoszexuális utalásokkal. Csak éppen ez Orbán számára alighanem nem is számít, neki a jelzésérték a fontos. Az igazán botrányos azonban az, hogy a jogszabályt beleágyazzák a pedofília elleni küzdelembe. Utóbbi ellen egyik pártnak sem volt kifogása, ám hogy azt összekapcsolták a homoszexualitással, nos, az megosztotta az ellenzéket, de nyilvánvalóan pont ez volt a cél. És be is jött, mert a Jobbik együtt voksolt a Fidesszel. Ám hosszú távon a próbálkozás mégis mellé durrant, mert semmi jele, hogy szétesne az egységfront. Inkább az látszik, hogy az orbáni manőver még inkább összehozza az ellentétes pólusokat.