Kedden még úgy volt, hogy Orbán ott lesz Münchenben

A szokásos protokoll szerint előkészítették Orbán Viktor útját a bajor fővárosba – értesült a Népszava. Azt is megtudtuk: a müncheni magyar konzulátus incidensektől tart az esti meccs kapcsán.

Jelzés érkezett Ausztriába kedden a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól, hogy a Terrorelhárítási Központ delegációja áthalad közúton az országon – tudta meg a Népszava. A TEK-esek úticélja München volt, a szerda esti Németország-Magyarország EB-csoportmérkőzés színhelye. A terrorelhárítók forrásaink szerint Orbán Viktor utazását előkészíteni mentek a bajor fővárosba. (A TEK lapunknak azt válaszolta: a védett személyekkel kapcsolatos tevékenység részletei nem nyilvánosak.) Mindeddig semmi különös nem lenne a történetben, hiszen várható volt, hogy a focirajongó kormányfő kiutazik a meccsre, amin a magyar csapat a franciák elleni bravúros döntetlen után akár – egy még nagyobb bravúrral – a csoportból való továbbjutást is kiharcolhatja. Az elmúlt napokban azonban a politika teljesen elvette a figyelmet magáról a meccsről, miután egy sor német vezető jelezte, hogy elfogadhatatlan a számukra az egy héttel korábban a Fidesz-KDNP és a Jobbik támogatásával megszavazott törvény, amely 18 éves kor alatt tiltaná a „melegpropagandát” az oktatásban és a médiában. Egy, a Népszava birtokába került belső jelentés szerint már a müncheni magyar konzulátus is incidensektől tart a felfokozott hangulat miatt. A jelentés szerint a bajor rendőrök kifejezetten szigorúan lépnek fel a magyar szurkolókkal szemben, akiktől minden molinót és megafont elvesznek majd a beléptetésnél, ellenben a német drukkerek között sokan várhatóan nem csak zászlót visznek majd magukkal, de szivárványszínű pólóban is lesznek. A magyar fél ezért szakkonzul jelenlétének biztosítását kérte a bajor belügyminisztériumtól a stadionba, vagy annak közelében, hogy az esetleg előállított magyaroknak egyből segítséget nyújthassanak, de ezt a kérésüket elutasították. Michael Roth európai ügyekért felelős államminiszter például azt írta lapunknak, „nagyon aggódom az LMBTQI-közösséghez tartozó emberek további stigmatizációja miatt Magyarországon. A homoszexualitás, a transzexualitás, a nemváltás bármely pozitív kontextusú bemutatásának tiltása a gyermekekben könnyen azt az érzetet keltheti, hogy velük valamilyen baj van, ez pedig súlyosan veszélyeztetheti a mentális egészségüket”. Elítélte a törvényt a brit és az amerikai kormány is, Ursula von der Leyen az európai Bizottság elnöke pedig „szégyenletesnek” nevezte azt, és arra utasította munkatársait, hogy készítsenek elő egy jogi eljárást (ez praktikusan kötelezettségszegési eljárást jelent), amit a törvény kihirdetése után a lehető leghamarabb meg lehet indítani. Ami a kormányfőnek különösen fájhat, hogy a Fidesz korábbi legfőbb szövetségese, a bajor Keresztényszociális Unió vezetője, Markus Söder is elítélte a magyar kormány lépését. Söder egyben azt is nyilatkozta, hogy teljes mértékben támogatja, hogy a müncheni Allianz Arena a meccs idejére kapjon szivárványszínű kivilágítást. A kezdeményezést egy online petíció nyomán München baloldali városvezetése is felkarolta, de az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) végül nem engedélyezte, indoklásuk szerint annak politikai tartalma miatt. Münchenben ettől függetlenül a meccs napján szivárványos lobogót tűztek a városházára, egy melegszervezet bejelentette, hogy 11 ezer kis zászlót oszt ki a szurkolók között, és könnyen elképzelhető az ilyen ügyekre fogékony német közönség részéről valamilyen stadionbeli demonstráció is. Ilyen körülmények között írta meg a Die Welt német lap, hogy Orbán Viktor mégsem megy el. A nem hivatalos magyarázat szerint (Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtótitkár rutin válasza szerint a kormányfő magántermészetű útjairól nem adnak információt) azért, mert a meccs idején Brüsszelben vacsorázik más európai konzervatív vezetőkkel. Szerdán azonban ezen kívül számos más pletyka, információ is napvilágot látott, lapunkhoz olyan hír is eljutott, hogy Orbán Viktort látták Münchenben, még a hotel nevét is megadták, ahol az estét tölti. Kerestük a szállodát, azt válaszolták, nem adhatnak ki információt a vendégeikről. Egy a magyar-német, Fidesz-CSU kapcsolatokra rálátó forrásunk talányosan csak „városi legendának” nevezte, hogy Orbán Viktor mégis a bajor fővárosban lenne és esetleg feltűnne este a lelátókon is, amit „sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánt”. Diplomáciai forrásból annyit mondtak lapunknak, hogy ha egy előkészített utat mondott le utólag a miniszterelnök, az csak egy „erőteljes német jelzés” eredménye lehetett: például a CSU, vagy a német kormány részéről közölték informálisan, hogy nem látják szívesen Orbánt, vagy éppenséggel pont azért szóltak neki, hogy elkerüljék, hogy kínos helyzetbe kerüljön. Kerestük az Allianz Arenát, a CSU-t, és a Külügyminisztériumot is, ha válaszolnak, közölni fogjuk.