Letelepedési engedély: szorít a határidő

A brit Belügyminisztérium szerint napi tízezer kérvény érkezik be, a 400 ezer elbírálatlan beadványt június 30-ig aligha lesz képes feldolgozni.

A brit hatóságokat érezhetően nyugtalanítja, hogy becslések szerint legalább százezer EU-állampolgár veszítheti el a közeljövőben a különböző egészségügyi és szociális kedvezményekre való jogosultságát az Egyesült Királyságban, mert egy héttel a határidő lejárta előtt még nem szerezte meg az igénybevétel folytatáshoz szükséges letelepedési engedélyt, az úgynevezett settlement statust. Friss adatok szerint azon 820 ezer EU-állampolgár közül, akik állami támogatásban részesülnek, mintegy 130 ezren még mindig nem regisztráltatták magukat. A The Times napilapnak kiszivárogtatott számok alapján a szükséges lépéseket még meg nem tett bevándorlóknak mintegy 70 százaléka a veszélyeztetett kategóriába tartozik, több mint 90 ezren vannak ráutalva az universal creditre, általános érvényű támogatásra, mely lakás-, gyermek- és munkanélküli segélyeket, illetve adókedvezményeket egyaránt magába foglal. Július 1-jétől a brit állampolgársággal nem rendelkező lakosoknak bizonyítaniuk kell, hogy beszerezték letelepedési vagy elő-letelepedési engedélyüket az erre a célra létesített online felületen keresztül, különben nem tudnak lakást bérelni, munkát vállalni, és támogatásokra jelentkezni. A következmények drámaiak lehetnek, hiszen mind a munkaadók, mind az ingatlanokat bérbe adók súlyos pénzbírságot - 3000 fontot, 1,22 millió forintot - fizethetnek, ha figyelmen kívül hagyják a letelepedett státusz bizonyításának követelményét. Súlyos probléma, hogy a kormány részletes iránymutatása csak június 7-én látott napvilágot, azaz az ingatlanközvetítőknek is kevés idejük maradt, hogy a lakástulajdonosokat figyelmeztessék az új szabályokra. Eddig az Európai Gazdasági Övezetből érkezett 5,6 millió munkavállaló és családtagjaik kérvényezték státuszuk elismerését, ám a korábban említett hanyagságokon túlmenően 400 ezer esetet a hatóságok mulasztottak el elbírálni, miközben a kormány telefonos segélyvonalára naponta több ezer hívás érkezik be. A Belügyminisztérium adatai szerint a legtöbb jelentkezés, 975 ezer lengyel bevándorlóktól érkezett be, míg az ezüstérmes helyezést a románok foglalják el. Komoly könnyítést jelent, hogy Kevin Foster, a Belügyminisztérium bevándorlásért felelős államtitkára ünnepélyesen megígérte, hogy azokkal az európaiakkal szemben, akiknek komoly, elfogadható okuk van a kérvény benyújtásának késleltetésére, a kormány meghatározatlan ideig tartó türelmet tanúsít. Nem állítják le a jelenleg folyósított támogatásokat, még ha a kezdeményezett nem is rendelkezik letelepedési engedéllyel, de július 1-je után ennek hiányában már nem lehet új szociális és egészségügyi kedvezményeket kérni. Ami nagyon fontos, hogy a belügyi tárca megváltoztatta a határőrségnek korábban adott utasításait, és az új szabályok értelmében nem fordulhat elő, hogy vízum nélkül állásinterjúra érkező EU-állampolgárokat feltartóztassanak, megfélemlítsenek, sőt átmenetileg a szabadságuktól is megfosszanak.