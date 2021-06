Rendőr térdelt egy cseh hajléktalan nyakára

Szivárványszínűbe borult a bajor főváros. A németek többsége az UEFA ellen fordult, amely a jelek szerint nagy öngólt lőtt.

Bár az UEFA nem engedélyezte, a müncheni stadiont szivárványszínekben való kivilágítását –a város így kívánt tiltakozni a melegellenes magyar törvény ellen –, a bajor főváros így is nagyon erős üzenetet küldött. A Civey ügynökség felmérése szerint mindenesetre a németek 62 százaléka nem ért egyet az UEFA döntésével. Mindössze 30 százalék véli úgy, az európai szövetségnek igaza volt, hogy megtiltotta: szivárványszínűre világítsák ki a müncheni arénát. Jellemző módon csak egyetlen párt, a jobboldali populista Alternatíva Németországért (AfD) szavazóinak többsége, 83 százaléka ért egyet az UEFÁ-val. A Zöldek szavazóinál ellenzik a legtöbben az európai szövetség döntését (87 százalék). Különösen a 18-29 év közöttiek körében magas, 67 százalékos az elutasítók aránya.

Mivel a München északi részén található aréna nem a városhoz tartozik, ezért nem dönthet arról, mi történjék ott – panaszolta Dieter Reiter főpolgármester. A stadion tulajdonosa az Allianz Arena München Stadion GmbH, amely felett az FC Bayern gyakorolja az ellenőrzést.

Csakhogy az Európa-bajnokság idejére az UEFA július 9-ig kibérelte a stadiont. Ez idő alatt az európai szövetség határozhatja meg az itteni házirendet, mutatott rá a Süddeutsche Zeitung. A stadionban mindent a saját és a szponzorok kívánságai szerint alakított át, levetette az FC Bayern szponzorainak nevét és saját támogatóiéra cserélte. Az „Allianz Arena” feliratot is eltávolították. Házigazdaként így az európai szövetség dönti el, hogy a stadiont miként világítsák ki. Az LMBTIQ mozgalomnak különleges kapcsolata van Münchennel. Az 1960-as évektől kezdve a város rendre szolidáris a melegekkel. Az 1980-as években már San Franciscóval, New Yorkkal és Amszterdammal említették egy lapon. Ma már azonban itt is sok meleg is panaszkodik arra, hogy mind kevésbé érzik biztonságban magukat. Ugyanakkor a városháza, ahol az elmúlt három évtizedben nagyrészt a szociáldemokraták és a Zöldek alkottak koalíciót, mindig is támogatta az LMBTIQ-mozgalmakat, pénzügyi támogatásokkal, létesítmények és tanácsadó központok biztosításával. Tavaly óta München LMBTIQ-koordinációs irodája közvetlenül a főpolgármesteri hivatalban működik. München is pályázott a 2026-os meleg játékok megrendezésére. Mindenesetre azután, hogy az európai labdarúgó szövetség elutasította, a müncheni aréna szivárványszínekben pompázzon, olyan, a melegmozgalmak melletti szolidaritási hullám söpört végig a városon, amilyenre nemigen volt még példa. Mint a ZDF állami televízió honlapján megjegyezte, az UEFA óriási öngólt lőtt. A városházánál hat szivárványszínű zászló lobogott, a német-magyar mérkőzés idejére szivárványszínűbe öltöztetik az olimpiai tornyot, a Werksviertel nevű negyedben lévő, szintén messziről látható óriáskereket, valamint a futballaréna közvetlen közelében lévő két szélturbina egyikét. Több tucat müncheni villamosra és buszra tűzték ki szerdán tiltakozásképpen a szivárványszínű zászlókat. A város szívében lévő Bellevue di Monaco kulturális központ is színesre festette tetőtéri sportstadionját. Számos müncheni vállalat és magánszemély pedig a szivárványszínű zászlót is kitűzte közösségi média csatornáin, például a Twitteren a tűzoltóság és a müncheni rendőrség.



A müncheni polgármesteri hivatal szerda délelőtti tanácskozásán több küldött, köztük a szociáldemokrata-környezetvédő városházi koalíció vezető képviselői, szivárványszínekbe öltözve jelentek meg, vagy ilyen színű nyakláncokat, sálakat és maszkokat viselve jelentek meg, helyenként szivárványos zászlók is feltűntek.