Karácsony Gergely: A szégyen a kormányé, és nem az országé

Az ellenzéki parlamenti képviselő módosító javaslatok benyújtására ösztökélné az igazságügyi minisztert.

Varga Judit számoljon be az Európai ügyek, illetve az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága előtt arról, hogy mi hangzott el Brüsszelben a homofób törvényről a napirendi pont tárgyalása során – derült ki Oláh Lajos (DK) szerdai Facebook-bejegyzéséből. Terézváros és Erzsébetváros ellenzéki országgyűlési képviselője Ursula von der Leyen , az Európai Bizottság elnökének a véleményét is idézte: „Szégyen a magyar törvény!” Oláh Lajos szerint a bizottsági ülés lehetőséget teremtene az igazságügyi miniszternek arra is: kezdeményezzen módosító javaslatokat, hogy egy tisztességes törvény jöjjön létre .