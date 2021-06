69 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt egy beteg

Dorosz Dávid, a Párbeszéd elnökségi tagja, kampányfőnöke elmondta lapunknak, miről szól majd a jelenlegi főpolgármester választási kampánya.

A kampányunk az embereket foglakoztató legfontosabb ügyekről szól majd, a szociális és megélhetési válságról, valamint arról a brutális embertelenségről és igazságtalanságról, amely még inkább egyértelműbb lett az Orbán-kormány elmúlt egy évében – mondta lapunknak Dorosz Dávid, a Párbeszéd elnökségi tagja, kampányfőnöke, aki e feladatára hivatkozva mondott le a főpolgármester-helyettesi posztról. Mint emlékezetes, Dorosz volt 2019-ben Karácsony Gergely egyik kampányfőnöke, és az ellenzéki előválasztást majd az éles választást is sikerrel abszolválták. – Orbán Viktor olyan kormányzást visz, amely a fideszes 1 százaléknak, azaz jól körülírható, pár ezer embernek az elképesztő mértékű gazdagodását szolgálja, aminek nagy ára van: a 99 százalék egy helyben toporog, vagy leszakad – vélekedett Dorosz Dávid. Szerinte ez megmutatkozott a koronavírus-halálozásban, a munkanélküliségi adatokban és többek között abban is, hogy magukra hagyták a bajban a vállalkozásokat. – A Fidesz a járvány alatt is figyelt arra, hogy kitömje pénzzel a haveri cégeket, és kifossza az állami kasszát – jelezte Dorosz, hogy ezt nem felejtik el, kampányukban emlékeztetik majd erre az embereket. Azt a politikus egyértelművé tette, hogy nem készülnek külön előválasztási és parlamenti voksolási kampányra, egységként kezelik a két megmérettetést. Az ellenzéki előválasztás mellett egyébként pont a Párbeszéd és Karácsony Gergely kardoskodott évek óta. Arra a felvetésünkre, hogy az ellenzéki pártok folyamatosan léptetik vissza jelöltjeiket egymás javára, amivel pont a lényegét veszítheti el az előválasztás, Dorosz azt mondta: továbbra is biztos abban, hogy a 106 körzet túlnyomó többségében éles verseny lesz. Azt elismerte, hogy sok körzetben kalkulálnak az ellenzéki pártok csak 2-3 jelölttel, de ezzel szerinte nincs probléma. – Az a lényeg, hogy az előválasztások végén a legmegfelelőbb aspiráns álljon fel a Fidesz jelöltjével szemben, ebben a folyamatban pedig jól állunk - vélekedett. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom mekkora szerepet kap a miniszterelnöki-kampányban. Dorosz erre azt mondta: az egyesület is azt bizonyítja, hogy Karácsonynak a legszélesebb a támogatottsága, „ő a legalkalmasabb arra, hogy integrálja a sokszínű ellenzéki tábort.” – A kampányunkban, és később a kormányzásunk alatt, az emberek hatalmát akarjuk megjeleníteni a hatalom fideszes embereivel szemben, ebben segít a 99 Mozgalom és a körülötte kialakuló aktivista bázis is – fogalmazott. Az esélyeket firtató kérdésünkre Dorosz felidézte: amikor Karácsony Gergellyel 2009-ben elkezdték az LMP parlamenti kampányát, mindenki azt mondta: esélytelen bejutniuk a parlamentbe. 2019-ben, a főpolgármesteri kampányban sok hitetlenkedő tekintettel és elfojtott mosollyal találkozott, miszerint képtelenség megverni Tarlós Istvánt. – Én mindkét esetben bíztam a csapatmunkában és Karácsony Gergely képességeiben. Most azt látom, hogy sokkal többen hisznek Gergőben, jobbnak látom az esélyeket, ezt a számok is alátámasztják. Ettől függetlenül sem az előválasztás, sem a parlamenti voksolás nincs lefutva, hosszú, precíz munkára van szükség. Utóbbinál ráadásul meg kell küzdenünk azzal, hogy a Fidesz a társadalom minden részén rajtatartja a csápjait, és az eddig felépített jachtozós urizáló életmódjuk a tét – fogalmazott.