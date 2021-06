Márky-Zay Pétert jogerősen elítélték rágalmazás miatt

A kormánydöntésnek azonban nem mindenki örül.

Döntött a kormány: a tavalyi évhez hasonlóan idén is átvehetik diplomájukat nyelvvizsga nélkül azok a hallgatók, akik 2021. augusztus 31-ig sikeresen befejezik felsőoktatási tanulmányaikat - jelentette be csütörtök reggel Novák Katalin családügyi miniszter. A döntés nem okozhatott nagy meglepetést, nemrég Gulyás Gergely miniszter is megígérte, átgondolják a kérést, s ezt javasolta a Novák Katalin vezette Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs, a Fidelitas elnöke, Illés Boglárka, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) is. A HÖOK szerint a nyelvvizsga-követelmény idei elengedése akár 20-25 ezer olyan fiatal számára biztosít diplomaátvételt, akik szakmai tudásukról a záróvizsgákon már tanúbizonyságot tettek, de nyelvvizsgát nem sikerült szerezniük. A hallgatói érdekképviselet szerint közöttük jelentős arányban vannak pedagógusok, egészségügyi- és agrár szakemberek, akikre jelenleg nagy szüksége van a magyar társadalomnak, az oktatási rendszernek és a gazdaságnak. A kormánydöntésnek azonban nem mindenki örül. Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Egyesület elnöke a Népszavának nyilatkozva "megdöbbentően rövidlátónak" és kártékonynak nevezte az intézkedést, amit szerinte sem a nyelvvizsgák elérhetősége, sem a munkaerőpiaci helyzet nem indokolt. - Tavaly akár indokoltnak is lehetett tekinteni a nyelvvizsga-amnesztiát, hiszen akkor a nyelviskolák, vizsgaközpontok sem alkalmazkodtak még a járványhelyzethez, ám az idei évre ez megváltozott, májusra a nyelvvizsgázók száma is több mint harmadával emelkedett a 2020-as számokhoz képest. Idén mintegy 30 ezer középiskolás is le tudott nyelvvizsgázni, pedig ők sem voltak könnyebb helyzetben, mint az egyetemisták - mondta Rozgonyi Zoltán. Szerinte a döntés hosszabb távon leértékeli az idegennyelv-tudást és súlyos nyelvtudásbéli hiányosságokat okoz majd. Hozzátette: az egyetemi nyelvoktatás hiányosságain kellene javítani, de ezzel a problémával "látványosan nem foglalkozik senki". Budai Marcell, a HÖOK sajtófőnöke lapunknak azt mondta: az általános nyelvvizsgáknak valóban nagyobb az elérhetőségük, mint tavaly, de szakmai vizsgára - ami például az egyik legnépszerűbb gazdálkodási és menedzsment szakon is követelmény - november óta nem lehet jelentkezni. Vagyis ha nincs kormánydöntés, sokan maradhattak volna diploma nélkül, akik szerettek volna nyelvvizsgázni, de tavaly ősz óta nem volt rá lehetőségük.

A cikképen magasba dobják sapkáikat a végzős hallgatóka Debreceni Egyetem tanévzáró ünnepségén a debreceni Nagyerdei Stadionban 2020. július 4-én