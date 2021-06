Tizenöt évet bírt a siófoki fürdő

Az egyházért is áldozatokra kész tanárokra van szükség egy hajdúszoboszlói református iskolában. Több pedagógus inkább másik munkahelyet keresne.

Mindössze egy tanév telt el azóta, hogy a református egyház átvette az államtól a hajdúszoboszlói Gönczy Pál Általános Iskola fenntartását, és már több mint egy tucat pedagógus fontolgatja, hogy más intézményben keres állást - értesült lapunk több forrásból is. A háttérben az új iskolavezetés és a tantestület több tagja közötti konfliktusok állhatnak. Az érintett pedagógusok addig nem akartak nyilatkozni, amíg nem sikerült másik - reményeik szerint állami - iskolába szerződniük, a szülői munkaközösség egyik tagja ugyanakkor elmondta: számukra is csak az utóbbi hónapokban derült ki, hogy "valami baj" van. - Sokáig semmiről sem tudtunk. Majd körülbelül egy hónapja az egyik pedagógus egy elkeseredett Facebook-bejegyzést tett közzé arról, hogy 36 év után már nincs szükség a munkájára. Nem sokkal később egy másik tanár is arról írt, olyan körülmények alakultak ki, amelyeket már nem tud vállalni. Ekkor kezdtünk el aggódni - nyilatkozta az egyik szülő. Mint mondta, levelet írtak a püspöki hivatalnak, petíciót is indítottak, de érdemben nem kaptak választ a kérdéseikre. Az iskolát a 2020/2021-es tanévtől - 72 év állami fenntartás után újból - a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség tartja fenn, az intézmény élére is ekkor került új vezetés. Az előző igazgató szintén a közösségi oldalán jelentette be távozását, és már ekkor jelezte, nem saját akaratából hagyja el az iskolát. Nem meglepő, hogy az iskola hitvallása is megváltozott. Az intézmény weboldalán olvasható leírás szerint az iskola egy "keresztyén közösség", ami "olyan hitvalló pedagógusokat feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik", s így "keresztyénné, krisztusi emberré kívánják tenni tanítványaikat". Fontosnak tartják azt is, hogy pedagógusaik "szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra készek" legyenek. A Népszavának nyilatkozó szülő ugyanakkor hangsúlyozta: nem az egyházi fenntartással van bajuk – azt a szülők kétharmada is megszavazta -, hanem a zárt ajtók mögötti konfliktusokkal, amelyekre senki nem számított, és amelyek rányomják bélyegjüket az iskola mindennapjaira. - Nem szeretnénk elveszíteni újabb nevelőket, pedig most sokan gondolkodnak azon, hogy elhagyják az iskolát. De mi miattuk is választottuk ezt az intézményt; azért, hogy ők tanítsák a gyermekeinket – mondta. Érdeklődtünk a Hajdúszoboszlói Református Egyházközségnél, pontosan mi állhat az iskolai konfliktusok hátterében, s tettek-e lépéseket ezek megoldására, ám erre a kérdésünkre nem kaptunk választ. Czető Norbert intézményvezető-lelkész azt viszont leszögezte: sem a fenntartó, sem az iskola vezetősége nem tud arról, hogy "ilyen létszámban hagynák el az intézményt pedagógusaink, mert a mai napig egyetlen felmondás sincs benyújtva, tehát senki nem kezdeményezte a munkaviszonya megszüntetését". Az iskolát ismerő forrásaink szerint ez valóban így van, mert az érintett pedagógusok hivatalosan addig nem mondanak fel, amíg nem nyílik meg a pályázati lehetőség a tanári helyek betöltésére más iskolákban. Ez viszont heteken belül bekövetkezhet. A lapunknak nyilatkozó szülő azt is elmondta, többen azt is fontolgatják, hogy gyermekeiket másik iskolába íratják. Czető Norbert ezt is másként látja. Mint írta, októberben 427 volt, jelenleg 430 beiratkozott tanulója van az iskolának, a fenntartóváltás miatt senki nem hagyta el az intézményt, sőt az egyre népszerűbb a hitbeli értékrend és az új, magas színvonalú oktatási irányvonalak miatt. Magasabb évfolyamaikra több évközi átiratkozás is történt, a vírusjárvány nehézségei ellenére pedig sikeresen zárták a tanévet.