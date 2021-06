Úgy jön a lehűlés pénteken, hogy marad a kánikula is

A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 37 fok között várható.

Pénteken az ország egy részére már hűvösebb levegő érkezik, de a kánikula a keleti országrészen megmarad – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében . Csütörtökről péntekre virradóan túlnyomóan derült, száraz idő várható, de főként az északi, északkeleti megyékben záporok, zivatarok is előfordulhatnak, egy-egy hevesebb zivatar is lehet. Az esetlegesen kialakuló zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között alakul. Pénteken napközben a napsütést fátyol- és gomolyfelhők zavarják, majd az érkező hidegfront hatására erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Délutánig kis eséllyel, késő délutántól viszont már nagyobb számban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul és megélénkül, de főként a Zemplén térségében végig délnyugati marad a légáramlás. Zivatarok mentén erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 37 fok között várható. A Dunántúl északnyugati részére már megérkezik a hűvösebb levegő, de keleten továbbra is kitart majd a kánikula.