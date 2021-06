Mit keresett egy felfegyverezhető magyar kisrepülő Minszkben?

Részleges kegyelmet kaptak a zendülésért elítélt függetlenségpárti katalán vezetők. Az érintettek keveselték, a jobboldal hazaárulásnak minősítette a baloldali kormány gesztusát.

Hazaárulást kiáltanak a spanyol jobboldal pártjai, a katalánok szerint viszont kevés, csak a függetlenség felé vezető úton tett első lépés a kilenc bebörtönzött katalán vezető szabadon bocsátása. A katalán politikusok szabadlábra helyezését a spanyol Legfelsőbb Bíróság rendelte el szerdán, miután a Pedro Sanchez vezette baloldali madridi kormány részleges kegyelemben részesítette őket. A kilenc katalán politikust a 2017 októberében alkotmányellenesen megrendezett függetlenségi népszavazás és a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása kapcsán 2019 októberében, zendülés bűncselekménye miatt ítélték letöltendő börtönbüntetésre. Pedro Sanchez kormánya kedden fogadta el a katalán függetlenségi vezetők részleges kegyelemben részesítését. Börtönbüntetésük fennmaradó részét elengedik – ami nem kevés, hiszen összesen 100 év börtönt kaptak a katalán vezetők, 9-13 év közötti ítéletekről van szó -, de a közügyektől eltiltás továbbra is érvényben marad. Emellett, ha az érintettek - eredeti büntetésük mértékétől függően - a következő három-hat éven belül ismét bűncselekményt követnek el, a kegyelem érvényét veszti. Ami egyáltalán nem zárható ki, hiszen a spanyol alkotmány értelmében a Madrid jóváhagyása nélküli függetlenségi referendum újbóli megszervezése bűncselekmény, amire viszont a szabadulók ismét ígéretet tettek. A katalán politikusok értelmezésében ez a kegyelem „egy kis győzelem a nagy győzelem felé vezető úton, ami az amnesztia és az önrendelkezés". A lledonersi börtönből kilépők "Szabadságot Katalóniának" feliratú zászlót lobogtatva ígérték meg az őket váró ünneplő tömegnek, hogy tovább dolgoznak „ennek az országnak”, azaz Katalóniának a szabadságáért és a függetlenségért. „A börtön nem tört meg minket, megerősítette meggyőződésünket" - jelentette ki Oriol Junqueras, volt katalán elnökhelyettes. A spanyol jobboldali ellenzék egymással is versengő pártjai viszont már a részleges kegyelem miatt is hazaárulónak bélyegezték a kormányt és a miniszterelnököt, mindhárom párt valamiféle eljárást helyezett kilátásba. Az EFE spanyol hírügynökség szerint bár a Néppárt (PP) és a Vox különböző utakat választott a kegyelem ellen, egybehangzóan illegitimnek nevezik a kormányt és Pedro Sanchez miniszterelnököt, azt állítják, "hazugságokkal" jutott el Moncloa – azaz a kormánypalotáig, a szeparatista vezetőknek biztosított kegyelemmel megszegte alkotmányos esküjét és becsapta a spanyol népet. Pablo Casado, a legnagyobb ellenzéki erő, a jobbközép Néppárt (PP) elnöke Sanchez lemondását és előrehozott parlamenti választást követel, és jelezte, a PP a Legfelsőbb Bíróságon támadta meg a döntést, törvényességi felülvizsgálatot kért. A Vox bizalmatlansági indítványt készül benyújtani. A jobbközép liberális kispárttá vált katalán gyökerű Ciudadanos fellebbezést nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz a kegyelem ellen, az intézkedés elővigyázatossági felfüggesztését kérve és azt, hogy a börtönből kiengedett kilenc személy térjen vissza a börtönbe. Pedro Sánchez kormányfő azzal érvel és abban reménykedik, hogy a kegyelem megadása mérsékelni fogja a politikai és területi ellentéteket, hozzájárulhat az együttélés helyreállításához Katalóniában. Tény, hogy bár az idén februárban megrendezett regionális választást nagy többséggel megnyerték a katalán függetlenségi pártok, Sanchez szocialista pártja, a PSOE is erősödött Katalóniában, a függetlenségpárti formációk is együttműködőbbek és kompromisszumkészebbnek bizonyultak a Sanchez kormánnyal való együttműködésben, mint a korábbi, a katalán autonómiát megnyirbáló néppárti Rajoy kabinettel szemben. Igencsak enyhén, de emelkedett az elszakadást ellenző katalánok száma is. A legfrissebb, május 28-án közzétett hivatalos közvélemény-kutatás szerint a katalánok 48,7 százaléka elutasítja az elszakadási törekvéseket, 44,9 százalékuk viszont továbbra is támogatja a függetlenséget.

Hogy mire lesz elég Sanchez gesztusa, képes lesz-e a dialógus felé terelni az évek óta befagyott konfliktust az vélhetően a most szabadlábra került politikusoktól is függ. A miniszterelnök június 29-én ül tárgyalóasztalhoz a Generalitat elnökével, Pere Aragones-el, az azonban még kérdéses milyen tekintélye lesz az új katalán elnöknek a függetlenségi harc "hőseivel" szemben. Aragones minden esetre az utóbbi idők legkompromisszumkészebb katalán vezetője.