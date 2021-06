Megölheti a drogost az óvó szeretet

Aki hosszabb ideig használ drogot, valamilyen lelki séülést gyógyít magán, de azok a hozzátartozók, akik mindent megbocsátanak, óvják, burokban tartják a szerhasználót, egyre mélyebbre lökik őt.

Örs még csak 18 éves lesz, de már megjárta a poklot. Édesanyja, Lilla mesélte el már gyógyulófélben lévő fia kálváriáját. Örs szerhasználatának kiváltó oka a depresszió volt, amihez az iskolai elvárások vezettek – kezdte a történetet Lilla. A fiú az egyik budai elit iskolába járt, ahol a pedagógusok, a szülők és az osztálytársak között hallgatólagos egyetértés volt abban, hogy „ha nem első vagy, akkor egy senki vagy”. Ez már az alsó tagozatban is így volt, a teljesítménykényszer miatt Örs 7 éves korától pszichológushoz járt. Ahogy az osztálytársai is. Felsőben már a több, mint százéves iskola valaha volt legjobb eredményt elérő osztálya volt a csapat. Mégis, nyolcadikban a 14 fiú közül 8-ról már tudni lehetett, hogy drogproblémákkal küzd, az egész osztály dohányzott, és energiaitalt fogyasztott. Elérkezett a felvételi ideje, Örs egy jó nevű gimnáziumba szeretett volna bekerülni. Nagyon készült, mégsem teljesített jól. A kudarchoz nem szokott gyerek öngyilkos akart lenni, az ágya szélén ülve mormolta, hogy nem ér az élete semmit, ő csak egy 58 százalékos ember. A pszichológus azt mondta, szélsőségesen reagálja le a sikertelenséget, de nem kirívó a viselkedése. Örs nem lett jobban, barátja - gyógyszerfüggő édesanyja Lilla tudta nélkül - nyugtatókat adott neki. Megkezdődtek a gimnáziumi évek, igaz, nem az áhított intézményben, de egy jóhírű iskolában. Örs ekkor már dohányzott, de a füvet is ki akarta próbálni, hiszen az osztálytársak közül mindenki szívta. Lilla észrevette az első vágásokat is fia karján. Jött egy barátnő, aki nem is titkolta, hogy pengével vagdossa magát, és szerhasználó is. Lilla úgy érezte, teljesen kicsúszik a kezéből az irányítás, kíváncsi gyerekéből két hét alatt kábítószer fogyasztó lett, a heroinon kívül mindent használt. Pszichológustól pszichiáterig jártak, senki nem tudott segíteni. Örs azt mondta, azért okoz fizikai fájdalmat magának, mert a lelki gyötrelmeket csak így tudja tompítani. Aztán jött a végjáték, ahonnan már nem volt lejjebb. A pszichiáterről tartottak haza, Örs kicsapta a kocsiajtót, és azt ordította, hogy öngyilkos lesz. Elrohant, Lilla a rendőrök segítségét kérte, akik megvárták otthon a fiút. Amikor megérkezett, látszott rajta, hogy nem tiszta, csekély mennyiségű fű is volt nála. Pár nappal később elkapták terjesztésért is. A dílertől ugyanis úgy jutott szerhez, hogy 9 eladott gramm után kapott egyet. Ezekben a napokban Lillát meglátogatta egy kollégája, aki korábban szerhasználó volt, ma már drogprevenciós előadó. Ő volt az első és egyetlen ember Örs életében, akinek hitt a fiú, és akire hallgatott. Valami átfordult benne – fogalmazott Lilla. Lassan két éve, hogy Örs nem nyúl a szerekhez, de a kereskedés miatt börtönbe kerülhet. A fiú régi társaságából szinte mindenki börtönben vagy pszichiátrián van. A legnagyobb pusztítást a herbál (szintetikus kannabinoidokat tartalmazó kábítószerek – a szerk.) végezte, Lillának egy gyermekvédelmi szakember azt mondta, 10 kipróbálóból 9 menthetetlen. Örsre még vár az utolsó bírósági tárgyalás, ahol eldől a sorsa. A szakemberek között sincs egyetértés abban, hogy vannak-e függő és nem függő személyiségek, de nincs vita arról, hogy a halmozottan hátrányos háttér hajlamosít a szerhasználatra, alkoholfogyasztásra – mondta Bajzáth Sándor. A ma már addiktológiai konzulensként dolgozó szakember 15 évig volt droghasználó, ahogy fogalmaz, ma már felépülő függő, aki lassan 19 éve absztinens. Saját tapasztalata alapján is állítja, nem elhanyagolható a genetikai, öröklött tényező, de a szeretetmegvonás, a problematikus válás, a gyerekelhelyezési vita, a szülők alkohol-vagy drog-, illetve játékfüggősége, a rengeteg költözés, a családon belüli abúzus könnyebben kiváltja a függőséget. Gyakori, hogy jönnek a szülők – meséli - és elmondják, hogy régóta nem működik a házasságuk, csak a gyerek miatt maradnak együtt. Közben a gyerek meg szenved az otthoni feszült légkörben. Még egy egészséges családban nevelkedő fiatal is kerülhet rossz társaságba, vagy élhet át feldolgozhatatlannak tűnő traumatikus élményt, de aki rossz családi közegben él, nagyobb valószínűséggel keres külső segítséget. Ha a gyerek szerhasználó lesz, abban mindenkinek megvan a maga része – jelentette ki a szakember. Aki jól érzi magát a bőrében, önmaga képességéhez mérten fejlődik, megfelelően tanul, vannak céljai, sokkal kisebb eséllyel válik valamilyen szer függőjévé. Amúgy sose a szerrel van a baj, hanem az azt használó személyiséggel. Aki viszont tartósan, hosszabb ideig választja a drogot, az öngyógyításként valamilyen sebet gyógyít magán. Egyre fiatalabbak próbálnak ki valamilyen tiltott szert, droghoz, biofűhöz nyúlnak, ezek is függőséget okoznak. Bár sokan csak a herointól tartanak, a dizájnerdrogok pszichés hatásai is nagyon súlyosak lehetnek, maradandó károsodást okozhatnak. A függőséget sokszor a szülők alapozzák meg, amikor ott hagyják a gyereket telefonnal a kezében, vagy a tévé előtt, a videójátékkal a fotelban. A televíziós reklámokból is ömlik, hogy minden bajra van egy egyszerű megoldás, a megküzdési stratégiák fejlesztése helyett elég bekapni egy pirulát, és oldódik a feszültség, véget ér az álmatlanság. Ha baj van, jó, ha a szülő megértő, segítőkész, nyitott a párbeszédre, de soha ne finanszírozza gyereke függőségét – hívta fel a figyelmet. Kijelentette: egy függőt gyerekszinten tartó szeretet káros. Nem gyógyít, hanem öl. Elveszik a szerhasználótól a lehetőséget, hogy szembenézzen azzal, amit magával és másokkal tesz. Azok a szülők, hozzátartozók, akik mindent megbocsátanak, óvják, burokban tartják a szerhasználót, egyre mélyebbre lökik őt. Ám, ha időben meghúzzák a határokat, hagyják, hogy a gyerek kiessen az iskolából, társuk a munkahelyéről, a szerhasználó előbb-utóbb szembesül a tetteivel. A kezdeti, mások hibáztatása után eljön számára az igazság pillanata. Arra nincs recept, hogy kinél mi hozza el a változást. Mindegyik páciensét megilleti az empátia és az odafigyelés, de esetenként konfrontatívnak is kell lennie, van, akit szembesíteni kell a tetteivel. A függőség egyik meghatározó eleme a hazudozás, a tagadás. Ha a függő valaki előtt megnyílik, felvállalja az igazságot, és vállalja önmagát, az feloldozást jelent számára, elindulhat a gyógyulás útján. Megjegyezte: nemcsak a függőt kell kezelni, a hozzátartozók, szülők, férjek, feleségek, gyerekek is segítségre szorulnak. A függőség ugyanis családi betegség, egyformán sérül mindenki. INFÓ Június 26. a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja. Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelős