Gibraltáron megszavazták az abortusztörvény enyhítését

A rendkívül ritka, nagy erősségű szélvihar a legnagyobb károkat Hodonín és Breclav városok környékén okozta.

Jégesővel kísért tornádó pusztított csütörtök este Dél-Morvaországban, legalább 150 ember megsérült és hatalmas anyagi károk keletkeztek – jelentette a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24). „A tornádó emberéleteket is követelt, de az áldozatok számát egyelőre nem tudjuk pontosítani” – közölte Hedvika Kropácková, a dél-morvaországi mentőszolgálat szóvivője. Elmondása szerint a mentők megkezdték a megrongált házak átkutatását, a CT24 értesülései szerint a halottak száma egyelőre tíz alatt van. A térségben rendkívül ritka, nagy erősségű szélvihar a legnagyobb károkat Hodonín és Breclav városok környékén okozta. A régióban mozgósították a mentőket, a tűzoltókat és a hadsereg speciális egységeit, amelyek azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. Jan Hamácek belügyminiszter bejelentette, hogy válságstáb alakul a munkálatok irányítására. Több kormánytag, köztük a belügyminiszter Hamácek és Alena Schillerová kormányfőhelyettes, a helyszínre indultak. Andrej Babis kormányfő jelenleg Brüsszelben van, a Twitteren közölte, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt még nem tudott visszaindulni Csehországba. Marek Babisz, a Breclavhoz közeli Hrusky község alpolgármestere a televíziónak azt mondta, hogy a tornádó elpusztította a település felét. „Településünkön tornádó söpört végig, amely a falu felét a földdel tette egyenlővé. Csak a házak falai maradtak meg, tetők és ablakok nélkül. A szélvihar megrongálta a templomot is, ledöntötte a templomtornyot és elvitte a tetőt. Tető nélkül maradt az iskolánk is. A vihar százéves fákat döntött ki. Szörnyű a helyzet” – ecsetelte a falu állapotát az alpolgármester. Az erős szélvihar hasonló pusztítást végzett a szomszédos Moravská Nová Ves településen is. Marek Kosut, a falu polgármestere a televíziónak azt mondta, hogy több száz ház rongálódott meg. Súlyos károk keletkeztek Luzice faluban is.

A településeken a szélvihar számos sérülést okozott. A televízió értesülései szerint több tucatnyi embert kellett kórházba szállítani. A hodoníni városi kórház megerősítette, hogy az esti órákban több tucatnyi sérült személyt kezeltek, és elhunytak is vannak. Pontos adatokat a kórház nem hozott nyilvánosságra. A tornádó a városban egy autóbuszt is felborított és lesodort az útról. A buszbaleset sérültjei szintén kórházba kerültek. Hodonínban tető nélkül maradt a fedett stadion és a nyugdíjasotthon is. A rendőrség a tornádó által érintett településeket lezárta, hogy megakadályozza az esetleges rablásokat. Dél-Morvaországban több mint 32 ezer háztartás maradt áram nélkül és leállították a gázszolgáltatást is, hogy elkerüljék az esetleges robbanásokat. A régióban áll a vasúti közlekedés és egyelőre járhatatlan a Brünn-Olmütz autópálya is. Michaela Malachová, a meteorológiai intézet szakértője a CTK cseh hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a rendkívüli erejű szélvihar valószínűleg tornádó volt, bár ez a jelenség a régióban rendkívül ritka. A cseh közszolgálati televízió és rádió megszakították adásaikat, és kizárólag a dél-morvaországi katasztrófával foglalkoznak. A szomszédos Szlovákia és Ausztria azonnal segítséget ajánlott fel a cseh kormánynak. A tornádó sújtotta településekre osztrák és szlovák mentőautók érkeztek, Bécs két mentőhelikoptert is küldött a csehek megsegítésére.

Teniszlabdányi jég esett Ausztriában

Sok millió euró kárt okozott az osztrák mezőgazdaságnak a csütörtökön lezúdult jégeső – közölte Kurt Weinberger, az osztrák mezőgazdasági biztosító (Österreichische Hagelversicherung) igazgatótanácsának elnöke. „Jelenleg 28 millió euróra (mintegy 9,8 milliárd forint) becsüljük a mai viharok következtében a mezőgazdasági terményekben Felső-Ausztria és Alsó-Ausztria tartományokban keletkezett teljes kárt” – mondta Kurt Weinberger. A jégeső okozta károk közül a legtetemesebb, mintegy 19 millió eurós része (mintegy 6,6 milliárd forint) a Csehországgal és Szlovákiával határos Alsó-Ausztriában keletkezett. Különösen Zwettl, Gmünd, Tulln, Hollabrunn és Mistelbach járások voltak érintettek, de Neunkirchen és Bruck an der Leitha járásokból is jelentettek károkat. Sok helyen - például Hollabrunnban - teniszlabda nagyságú jégeső esett. „A gabonától a borszőlőig összesen mintegy 26 ezer hektáron keletkezett kár. A szántóföldi növényállomány sok helyütt felismerhetetlenné vált” – összegezte Josef Kaltenböck, a mezőgazdasági biztosító Alsó-Ausztria keleti régióvezetője.