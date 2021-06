Az ÁSZ ezúttal a Momentumnál és a Kétfarkú Kutya Pártnál talált problémákat

A Domokos László által vezetett szervezet szerint számos területen lépéseket kell tennie a két pártnak a törvényes, átlátható és elszámoltatható gazdálkodás érdekében.

Erősítenie kell a gazdálkodása törvényességét a Momentum Mozgalomnak, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak pedig lépnie kell a törvényes gazdálkodás érdekében – jelentette be az Állami Számvevőszék pénteki sajtótájékoztatóján . Holman Magdolna, a szervezet alelnöke rámutatott:

mindkét párt viszonylag új, így talán nem meglepő, hogy számos területen lépéseket kell tenniük a jogszabályoknak megfelelő törvényes, átlátható és elszámoltatható gazdálkodás érdekében.

Holman Magdolna közölte, hogy az ÁSZ a párttörvényben előírt kétéves, törvényességi ellenőrzés keretében első alkalommal értékelte a 2014-ben alapított Magyar Kétfarkú Kutya Párt, illetve a 2017-ben alapított Momentum Mozgalom 2018-2019. évekre vonatkozó gazdálkodását. Rámutatott, hogy ez a két párt 2018-ban részesült először költségvetési támogatásban. Holman Magdolna elmondta: az ellenőrzés értékelése szerint a Momentum Mozgalomnak erősítenie kell a gazdálkodása törvényességét, ugyanis a párt gazdálkodása megbízhatatlan volt 2018-2019-ben. A feltárt szabálytalanságok, hiányosságok kijavítása érdekében az ÁSZ összesen kilenc javaslatot tett a párt elnökének, amelyek alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie. Közölte, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak is lépnie kell a törvényes gazdálkodás érdekében, a párt ugyanis nem biztosította a gazdálkodásának átláthatóságát, a közpénzek felhasználásának elszámoltathatóságát a párt tagsága és a közvélemény felé. A törvényi előírások szerint olyan számviteli rendet kell kialakítania és egyúttal alkalmaznia, amely a gazdálkodásában maradéktalanul és folyamatosan biztosítja, hogy a könyvvezetés szabályszerű legyen, illetve abból a pénzügyi kimutatás elkészítéséhez szükséges adatok megbízhatóan rendelkezésre álljanak. – Az ÁSZ megállapításai alapján a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnökeinek is intézkedési tervet kell készíteniük 30 napon belül – tette hozzá. Nagy Imre felügyeleti vezető az ellenőrzések részleteiről szólva elmondta: a Momentum Mozgalom 2018-ban 553,5 millió forint, 2019-ben 44,3 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A párt a 2018. évi pénzügyi kimutatásában 585,3 millió forint bevételt, valamint 596,4 millió forint kiadást, a 2019. évi pénzügyi kimutatásában 162,1 millió forint bevételt, valamint 171,9 millió forint kiadást számolt el. Tehát 2018-ban 31,8 millió forint, 2019-ben pedig 117,8 millió forint nem a központi költségvetésből származó bevétele volt. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2018-ban 206,3 millió forint, 2019-ben 24,6 millió forint költségvetési támogatásban részesült. Nagy Imre elmondta: a Momentum Mozgalom a 2018-2019 közötti időszakban nem alakított ki szabályszerű könyvvezetési rendszert és nem biztosította a könyvvezetésének törvényességét. Ezáltal a párt nem támasztotta alá szabályszerű könyvvezetéssel a pénzügyi kimutatásaiban szereplő bevételi és kiadási adatokat. – Az ÁSZ feltárta, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt belső szabályozása és számviteli kereteinek kialakítása a 2018-2019. közötti időszakban nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ezáltal nem biztosította a törvényes gazdálkodás feltételeit – ismertette Nagy Imre. Mint mondta: a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál a nem szabályszerű könyvvezetés és gazdálkodás következtében sérült a közpénzek átláthatósága és a közélet tisztaságának Alaptörvényben meghatározott elve. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2018. és 2019. évekre elkészített pénzügyi kimutatásai nem mutattak megbízható és valós képet a gazdálkodásáról, bevételeiről és kiadásairól. A sajtótájékoztatón Holman Magdolna beszélt arról is, hogy az ÁSZ nem csak a költségvetési támogatáshoz jutott pártok ütemezett ellenőrzését végzi. Mint mondta: már tavaly megkezdték a Magyarországon bejegyzett, rendszeres költségvetési támogatásra nem jogosult pártok monitoringját. Jelenleg is folyamatban van több mint 170 olyan bejegyzett párt ellenőrzése, amelyek nem kapnak rendszeres költségvetési támogatást.