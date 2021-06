Ezúttal egy török kori ágyúgolyó került elő a Lánchídnál a Dunából

Már most szólok, hogy bárki, akinek a fejében megfordul, hogy az adóhatóság informatikai rendszerében turkáljon, az bűncselekményt követ el – írta a főpolgármester.

- írta Karácsony

Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön leváltotta a NAV vezetőjét, a korábbi rendőr- és adónyomozó Sors Lászlót, helyére Vágujhelyi Ferenc programozó matematikust, a kormány tanácsadó szerveként működő Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács korábbi vezetőjét nevezte ki. Varga Vágujhelyi kinevezését a NAV előtt álló digitális fejlesztésekkel indokolta. Vágujhelyi a 2000-es évek elején az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság informatikai főigazgatója volt, ahonnan a 2002-es kormányváltás után kellett távoznia, s akkor az üzleti szférában folytatta. A NAV-nál 2010-ben bukkant fel, ott egészen 2015-ig dolgozott, 2013-tól már mint informatikai elnökhelyettes. Ehhez az időszakához kapcsolódik az úgynevezett Microsoft-botrány. Az USA tőzsdefelügyelete a SEC feltárta, hogy több magyar közintézmény köztük a NAV, nagy tételben vásárolt Microsoft-licenszeket, ám a kialkudott árengedményt a közvetítő cég lefölözte, amit a SEC szerint később részben magyar kormánytisztviselők megvesztegetésére használtak. A beszerzések idején a NAV elnökhelyettese Vágujhelyi volt. Erre az esetre hivatkozva írta pénteki Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely főpolgármester, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, hogy azelmúlt évek talán legpontosabban feltárt korrupciós ügye volt, melynek egyik kulcsszereplője pedig éppen az új NAV vezető. A miniszterelnök-jelölt arról is írt, hogy elmúlt napokban ráadásul több jelzés is érkezett hozzá, mely szerin a NAV új elnöknek konkrét, a kormány és a Fidesz számára kényes ügyek leállítása és kitakarítása lehet az egyik feladata. A történelem úgy látszik, ismétli önmagát: mindannyian emlékezhetünk az első Orbán-kormány idején Simicska Lajos akkori adóhatósági elnökhöz kötődő hosszú bájtok éjszakájára – írta Karácsony. A hozzám érkező jelzések komolynak tűnnek, de a hitelességüket most nem tudjuk ellenőrizni, a jövő évi kormányváltás után igen. Már most szólok, hogy bárki, akinek a fejében megfordul, hogy az adóhatóság informatikai rendszerében turkáljon, aki netán ilyen megbízást ad, és aki netán ilyennek a végrehajtásában részt vesz, az bűncselekményt követ el. Mindenki, aki adóvizsgálatot vagy költségvetési csalással kapcsolatos büntetőeljárást állít le, vagy kísérletet tesz, ugyancsak bűncselekményt követ el. Senki ne bízzon abban, hogy nem maradnak utána nyomok. Maradnak, és aki részt vesz ezekben, az bíróság előtt fog felelni a tettéért – fogalmazott a főpolgármester. Karácsony Facebook-posztjára - tőle szokatlan módon - reagált Varga Mihály pénzügyminiszter, ám pont a lényegre - a korrupció gyanúra - nem reagált. Ezzel szemben azt írta a miniszter, hogy "Karácsony Gergely ezúttal sem a főváros ügyeivel, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal foglalkozik, amelynek szerinte az a feladata, hogy „nyomokat tüntessen el”. Megértem, hogy tanácsadói hatására Főpolgármester úr fejében a szocialista vezetés alatt működő adóhivatali kép él, amikor a véletlenszerűen ellenőrzött adózók között rendre jobboldali politikusok szerepeltek (például Orbán Viktor és Kubatov Gábor, véletlenül egymást követő sorszámmal 2007-ben) - írta a pénzügyminiszter. A Népszava még csütörtökön kérdést intézet a pénzügyi tárcához Sors László leváltása és Vágujhelyi kinevezés kapcsán, de válasz (szokás szerint) nem érkezett.