20 ezer éve is pusztított a koronavírus

Az is kiderült, Magyarországról hányan pályáztak az Európai Űrügynökség állásajánlatára.

Rekordot jelentő több mint 22 ezer ember jelentkezett űrhajósjelölteknek az Európai Űrügynökséghez (ESA), amely több mint egy évtized után először toborzott új űrhajósokat. Az asztronauták sokszínűségét célzó új toborzóprogramjának eredményeit ismertető közleményében az ESA ugyanakkor elismerte, hogy a nemek közötti egyensúly tekintetében még sok a tennivaló. A jelentkezők mindössze 24 százaléka nő, ugyanakkor ez is jelentős növekedés a 2008-as legutóbbi toborzáskor regisztrált 15 százaléknál.



Az ESA mostanáig mindössze két női asztronautát - Claudie Haignere-t és Samantha Cristoforettit - juttatott az űrbe, de ezt a számot növelni akarja. Világviszonylatban az űrben járt több mint 560 emberből 65 volt nő, többségük amerikai. Az ESA mind a 25 tagállamából és társult tagjaitól jelentkeztek űrhajósjelöltnek. A legtöbb jelentkezés Franciaországból, Németországból, Nagy-Britanniából és Olaszországból érkezett. Az Európai Űrügynökség közzétette a jelentkezések statisztikai adatait, amelyből kiderül, Magyarországról összesen 150-en: 116 férfi és 34 nő pályázott. Az ESA már korábban bejelentette, hogy négy-hat űrhajóst keres teljes állásban, akiket jövőbeni űrmisszióira küldene és 20 másik tartalék űrhajósra is szüksége van. A kiválasztási folyamat alapos lesz és egy évig fog tartani, a végső döntés 2022 végére várható. Az űrügynökség a tartalékosi csapatba testi fogyatékossággal élő asztronautát is keres a paraasztronauta program keretében. Csaknem 200 testi fogyatékossággal élő ember, köztük három magyarországi férfi is jelentkezett asztronautajelöltnek.