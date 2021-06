Von der Leyen: Magyarországnak tízmillió lakosa és tízmillió oka van arra, hogy az EU tagja maradjon

A francia elnök nem támogatná, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból, de nem tartja célravezetőnek a jogállami szabályrendszert sem.

Egy nappal a viharos csütörtöki vita után, minden szem az Európai Bizottságra szegeződik: sikerül-e kiharcolnia, hogy ne lépjenek hatályba a homofóbnak bélyegzett magyar törvénymódosítások. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatóján ismét értésre adta, hogy a jogszabályok egyértelműen diszkriminatívak, ezért lépéseket fognak tenni. Jogi természetű kifogásaikat már elküldték a magyar kormánynak, amely jövő szerdáig kapott határidőt a válaszra. A másfél napos brüsszeli csúcstalálkozó végén több résztvevő is megerősítette: most az uniós törvények betartatásáért felelős Európai Bizottságon a sor, hogy érvényt szerezzen az uniós jognak és értékeknek. A sajtónak nyilatkozó Mark Rutte holland kormányfő is világossá tette, hogy a brüsszeli testületre bízza a nézeteltérés elsimítását. Lapunk kérdésére a politikus leszögezte: egy nappal korábban nem arra kérte Orbán Viktort, hogy lépjen ki az Európai Unióból. “Arra kértem őt, hogy vonja vissza a törvénymódosításokat. Ha ezt nem teszi meg, akkor igazán nem értem, hogy Magyarország miért akar egy olyan klub tagja lenni, amely olyan értékeket vall magáénak, amelyekkel ő kormányfőként nem tud azonosulni”. Rutte rendkívül fontosnak nevezte a magyar “pedofiltörvényről” rendezett vezetői eszmecserét. Amikor egy értékközösség ilyen problémával szembesül, akkor a vitát állam- és kormányfői szinten kell megtartani, hangsúlyozta. Ursula von der Leyen a magyar távozás lehetőségét firtató kérdésre azt válaszolta, hogy Magyarországnak tízmillió lakosa és tízmillió oka van arra, hogy az EU tagja maradjon. Emmanuel Macron francia elnök világossá tette: nem támogatná, hogy Magyarország elhagyja az uniót. “Nem állíthatjuk, hogy szeretnénk bővíteni az uniót, majd amikor felmerül egy probléma, akkor a tagállamnak ajtót mutatunk”, fejtegette a csúcs után újságíróknak. Elmondta, hogy nem tartja megfelelő eszköznek a költségvetési kifizetéseket a jogállamhoz kötő új szabályokat sem. Magyarország ugyanis előbb-utóbb az EU nettó befizető országa lehet, és akkor következmények nélkül, simán fittyet hányhat az uniós értékeknek. Macron szerint a megoldás: légy határozott a vezetőkkel és meggyőző az emberekkel szemben. A csúcsról távozó Angela Merkel német kancellár elismerte, hogy az Európai Unió jövőjéről vallott eltérő nézetek súlyos gondot jelentenek, amelyekről továbbra is nyíltan kell beszélni. Merkel is, Rutte is megjegyezte, hogy nem emlékeznek az Orbán Viktorral folytatott vitához hasonló hevességű szóváltásra a tagállami vezetőkből álló Európai Tanács ülésein. A német kancellár 16, a holland miniszterelnök 11 éve résztvevője a csúcstalálkozóknak.