Londont ostromolja a delta vírus

Drámaian emelkedett brit földön az új koronavírusos megbetegedések száma. Boris Johnson nem problémázik minisztere félrelépése miatt.

Csütörtökön egész nap vajúdtak a hegyek és estére megszületett a kisegér a turisztikai szakma és az utazni vágyó közönség által egyaránt felfokozott izgalommal várt új zöld lista formájában. Grant Shapps közlekedési miniszter jelentette be, hogy Málta, a Spanyolországhoz tartozó Baleár-szigetek, köztük a brit ifjúság által oly felkapott Ibiza, a Portugália részét képező Madeira és több Karib-tengeri desztináció, mint Antigua, Barbuda és Barbados a jelzőlámpa-rendszerben sárgából zöld fényre váltottak, azaz az üdülőkre az Egyesült Királyságba való visszatérésük után nem vonatkozik a tíznapos karantén. A nyári terveiket a kormány tanácsát követve eddig jegelő briteknek mégis alaposan meg kell fontolniuk, azonnal nekilátnak- e repülőjegyet és szállást foglalni, mert a közlekedési tárcavezető gyorsan hozzátette, hogy a 16 "felszabadított" célpont közül Málta kivételével mindegyik egy "zöld figyelőlistára" került, ami azt jelenti, hogy a visszatérés utáni másfél hetes vesztegzár, a velejáró vírustesztek kötelezettségével újra aktuálissá válik. További csalódást okoz a reménykedőknek, hogy nem pontosították azt az ígéretet, melynek szellemében a már duplán beoltott vakációzók a sárga zónába sorolt országokból hazautazva mentesülnének a karantén alól. A nagy figyelemmel követett kormányzati intézkedések fogadtatását leginkább az árnyékolta be, hogy Damoklész kardjaként lebegett a britek feje felett Angela Merkel német szövetségi kancellár kezdeményezése az Egyesült Királyságból az Európai Unióba utazókra kivetett egységes karanténnel kapcsolatban. Józanul gondolkodó britek természetesen nem vonják kétségbe, hogy a szigetország minden imponáló átoltottság ellenére sem vonzó partner, amikor 16 ezer felett jár a napi új megbetegedések száma és a delta vírustörzs és annak a napokban azonosított "plusz" változata ijedelmet okoz a La Manche-csatornán túl. Miközben a brit lakosság több mint 65 százaléka van túl első és 48 százaléka mindkét Covid-immunizációján, a rangos londoni King's College az i napilapban ismertetett tanulmánya szerint az elmúlt héthez képest 18 százalékkal emelkedett a be nem oltottak közötti, tünetekkel járó új megbetegedések száma, átlagosan több mint 15 ezret kitéve. Még drámaibb, 37 százalékos az emelkedés a részben vagy egészben beoltottak között, napi több mint 4000 ágynak dőlttel. Különösen sokan produkáltak pozitív tesztet a délnyugat-angliai Cornwallban, nem teljesen függetlenül a június 11-13-a között ott rendezett G7 csúcstalálkozótól. Matt Hancock egészségügyi miniszter pozíciója számos alkalommal került már veszélybe a koronavírus-pandémia kezdete óta. Maga Boris Johnson kormányfő is több alkalommal "hasznavehetetlennek" minősítette. Karrierjének most mégis egy személyi "indiszkréció" vethet véget. A több mint egymilliós példányszámú The Sun bulvárlap pénteki kiadásának címoldalán ugyanis egy kompromittáló fotó látható, amin a 42 éves házas, háromgyermekes apa minisztériumi főtanácsadójával, volt egyetemi évfolyamtársával, a férjezett Gina Coladangelóval csókolózik. A politikus nem cáfolta a minisztériumban egy biztonsági kamera által rögzített kép hitelességét. A nap folyamán kiadott sajtóközleményében "elismerte, hogy megsértette a szociális távolságtartás szabályait, cserben hagyva embereket és ezért bocsánatot kér". Hancock hozzátette, hogy "továbbra is a járvány leküzdésére koncentrál és hálás lenne, ha családját békén hagynák a magánéletét érintő ügyben". A Munkáspárt és a Liberális Demokraták felszólították a kormányfőt, menessze miniszterét, amiért az adófizetők pénzéből tanácsadónak nevezte ki közeli barátját. A Downing Street egyik szóvivője szerint Boris Johnson elfogadta egészségügyi minisztere bocsánatkérését és ezzel az ügyet lezártnak tekinti".