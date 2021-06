Szupercellák és jégeső csapott le több megyére (fotók)

A csehországihoz hasonló tornádó kicsi eséllyel ugyan, de Közép-Európában bárhol kialakulhat – mondta a Népszavának az eumet.hu meteorológusa. Pártai Lucia úgy fogalmazott: a jelenlegi időjárási helyzetben Magyarország kiesebb részén akár komoly zivatarokra is számítani lehet, olykor jégeső kíséretében. Mint mondta, az Antarktisz kivételével bárhol kialakulhat tornádó a Földön. Magyarországon az egyik legpusztítóbb jelenség 1924. június 13-án volt. A Biai nevű tornádó Biatorbágy és Vác között 70 kilométer hosszban 6 perc alatt haladt végig, 1 kilométer szélességben mindent letarolt, miközben 300-375 kilométer/órás sebességgel kavargott benne a levegő. Tragikus nyomokat hagyott maga után, öt ember meghalt, 70-en megsebesültek. 2010. június 18-án pedig egy szupercella érkezett délről, Makónál lépett be az ország légterébe és 10 kilométeres sávban 70 kilométeres hosszban pusztított. Makótól Mezőhegyesen át Battonya-Dombegyházig mindent letarolt a szántóföldeken, a lakott térségekben ablaküvegek törtek be, még egy több száz méter hosszú öntöző csőrendszert is megcsavart és tönkretett a benne kialakult tornádó. Júniusban egyébként általában megfelelőek a feltételek a tornádók kialakulásához, hiszen erős a napsugárzás, legtöbbször van nedvesség, erős a feláramlás és még szélnyírás is létrejöhet. Ez azt jelenti, hogy a különböző magasságokban különböző a szélirány, és ez örvénylést okoz. A tornádó egy intenzíven örvénylő légoszlop, amely többnyire zivatarfelhőhöz kapcsolódik. Abból lenyúlva eléri a felszínt, és ott okoz károkat. Évente akár 10-15 tornádó is kialakulhat Magyarországon, de ezek csak akkor kerülnek a híradásokba, ha lakott területen pusztítanának.