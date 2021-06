Elhunyt Major Anna

A járványügyi szabályok betartására különösen oda kell figyelnie a látogatóknak.

Ma tartják a Múzeumok éjszakáját. Az immár tizenkilencedik alkalommal megszervezett esemény idei címe Fordulópont, a pandémia utáni újranyitás jegyében rendezik. Országszerte több mint háromszáz intézményben mintegy kétezer programmal várják az érdeklődőket

- írja az MTI. A magyar állami hírügynökség beszámolója szerint a minden évben sok százezer embert vonzó Múzeumok éjszakáján a kőbányai sörmúzeumtól az óbudai csillagvizsgálón át a vidéki múzeumokig lesznek tárlatvezetések, filmvetítések, gyermekprogramok, színházi előadások, de kenyérsütés vagy hőlégballon-függesztés is. Az újranyitás nagyfokú felelősséget is jelent: minden látogatónak be kell tartania a járványügyi szabályokat. A szervezők közlése szerint a Múzeumok éjszakája programjai idén is közös karszalaggal látogathatók, amelyek online és a résztvevő múzeumokban is megvásárolhatók. Idén a budapesti karszalagok az eddiginél is kedvezményesebb áron érhetők el, a járványhelyzet következtében lerövidült szervezési idő miatt azonban nem lesznek érvényesek a BKK járataira, és nem indulnak múzeumi körjáratok sem. A Múzeumok éjszakája részletes programja ide kattintva böngészhető.