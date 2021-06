Xavier Bettel, aki sarokba szorította Orbánt

A luxemburgi miniszterelnök megdöbbentő vallomásban mutatott rá arra, miért álságos a homofób magyar törvény. Már korábban is beszélt arról: saját magának is nehéz volt elfogadnia, hogy meleg.

Egybehangzó értesülések szerint Xavier Bettel megindító beszéddel szorította sarokba Orbán Viktort az Európai Unió csúcsértekezletén. De ki is ő és mit is mondott az Európai Tanács csúcsán? "Eszembe jutott egy öt-hat évvel ezelőtti budapesti vacsora Orbán Viktorral, ahol a férjem is jelen volt, de most már rá sem ismerek a mai Orbánra. Akkor még nyitott és toleráns volt” – fejtette ki a 48 éves luxemburgi kormányfő, aki nyíltan vállalja, hogy meleg és 2015 óta házas, férje a belga építész, Gauthier Destenay. Xavier Bettel késztette az EU vezetőit arra, hogy megírják azt a nyilvános levelet, amelyben 17 uniós tagország kiemelte az LGBTI-közösség jogainak és az Unió közös alapértékeinek védelmét . Mark Rutte holland miniszterelnök beszámolója szerint Bettel megrendítő beszédében kifejtette: „Nem szándékosan lettem meleg. Ez nem választás kérdése volt" - mondta Bettel, egyenesen Orbán Viktornak címezve, ahogy arról a Politico.eu beszámolt: „Anyám gyűlöli, hogy meleg vagyok. És most ezt törvénybe foglaltad. Tisztellek, de ez egy vörös vonalat jelent. Az alapvető jogokról van szó, a másság jogáról.” Megdöbbentő szavak egy igen sikeres politikustól. 2011-ben, 38 évesen a főváros, Luxembourg polgármesterévé választották, és ezzel ő lett a legfiatalabb, aki európai várost vezethetett. Két évvel később a nagyhercegség miniszterelnöke lett, Jean-Claude Juncker helyét vette át.