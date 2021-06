Csecsemőt találtak a Heim Pál kórház inkubátorában

Ha nem vagyunk elővigyázatosak, az okozhat gondot, amit a legjobban vártunk.

Úgy tűnik, a járvány a nyári hónapokban kevésbé szorít korlátok és a négy fal közé, de szakemberek arra hívják fel a figyelmet: ha nem vagyunk eléggé elővigyázatosak, az okozhatja a legnagyobb problémát, amit a legjobban vártunk, a napsugárzás. UV-, illetve más néven ultraibolya sugárzás nélkül a Földön nem létezhetne élet. Pozitív hatása, hogy szabályozza az anyagcsere-folyamatokat, kedvezően hat a növényekre és a környezetre, de számos maradandó egészségkárosodást okozhat az emberi szervezetben. Az UV-A sugárzás éget, az UV-B pedig barnít. Utóbbi segíti a szervezetet a D-vitamin előállításában, a túlzásba vitt napozás számos veszélyt rejt magában. „Az UV-sugárzásnak szerepe van a bőr korai öregedésében, és akár bőrrákot is okozhat, de a szemünkben is képes problémát okozni. Akárcsak a bőr, az erős napsugárzástól a szem is károsodhat” – mondta Lendvai Zsanett, a Budai Szemészeti Központ szemész szakorvosa. Egy forró nyári napon, a vízparton ülve vagy éppen horgászat és vízi sportok alkalmával erős, a vízről visszatükröződő fényhatások érik a szemünket, ez olyan, mint a téli hóvakság – érzékeltette. Nyáron nem csupán a naptól, a víztől is óvni kell a szemet. Ha betartjuk a szakember alábbi tanácsait, sokat tehetünk a szemünk egészsége érdekében: Viseljünk teljes UV-védelemmel ellátott napszemüveget! A sötét lencse nem feltétlenül jelenti azt, hogy véd is a káros sugaraktól. Keressünk UV400 vagy 100 százalékos UV védelemmel ellátott szemüveget, ami azt jelenti, hogy a lencsék elzárják az UVA és UVB sugarak teljes spektrumát. Viseljünk sapkát, kalapot! A szalmakalap felvételével nem kell megvárni a tó- vagy tengerparti nyaralást, utcán is lehet hordani. Ez nem csupán a szemet, de a fejbőrt és az arcot is megvédi a napsugárzástól. Használjunk úszószemüveget! A viselete beltéri és kültéri medencében is javallott. Még a klórozott medencés vízben is előfordulhat, hogy egyes mikroorganizmusok fertőzést, szemgyulladást okozhatnak. Ez a veszély a tavakban és más, nem vegyszerezett vízterületeken még inkább fokozódik. Vegyük ki a kontaktlencsét! Vízben a lencse könnyen elmozdulhat, homályossá válhat, vagy el is szakadhat. Sőt a kontaktlencse okozta apró hámsérüléseken keresztül akár komoly szaruhártya fertőzést is kaphatunk.