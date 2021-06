Dánia a legjobb nyolc között

Alighanem ritkán esik meg, hogy ilyen banális ok miatt bukik több tucat versenyző.

A világbajnok Julian Alaphilippe nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny két tömegbukást hozó nyitószakaszát szombaton.

Az első etapon a Brest és Landerneau közötti 197,8 kilométeres táv és hat kisebb kategorizált emelkedő várt a mezőnyre. Az Alpecin-Fenix csapata különleges lila-sárga mezben vágott neki a távnak, tisztelegve legnagyobb sztárja, a holland Mathieu van der Poel nagyapja, a francia körverseny összetettjében nyolcszor dobogós francia Raymond Poulidor előtt. Kevesebb, mint 46 kilométerrel a cél előtt a Jumbo-Visma egyik versenyzője, a négyszeres időfutam-világbajnok Tony Martin felakadt egy szurkoló betartott tábláján és elesett. a bukásban több tucat versenyző érintett volt, és mivel az eset a mezőny legelejében történt, megtorpant a sor. A földre kerültek számához viszonyítva – köztük volt az esélyesek közül a szlovén Primoz Roglic – szerencsésnek mondható, hogy csupán egy kerékpáros kényszerült feladni a viadalt a bukás miatt.

Volt, aki a bokorból került elő. Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A nap legtovább, szólóban kitartó szökevényét, a holland Ide Schellinget 28 kilométerrel a cél előtt befogták be, majd 7,5 kilométernél, a lejtmenetben ismét tömegbukás történt, többen a vízelvezető árokba zuhantak. A súlyos sérülés után a Tourra visszatérő négyszeres győztes brit Chris Froome sokáig ült a földön, ám végül befejezte a szakaszt. A harmadik kategóriás emelkedőn lévő befutóig 2300 méter volt vissza, mikor Julien Alaphilippe korai támadása bontotta meg a sort, a francia világbajnok végül nyolc másodperccel előzte meg az összetett esélyesek csoportját. A nők egynapos versenyét, az ugyancsak Brest és Landerneau közötti 107,4 kilométeres La Course by Le Tour de France-t Vas Kata Blanka csapattársa, Demi Vollering (SD Worx) nyerte. Vasárnap a Perros-Guirec és Mur-de-Bretagne közötti 183,5 kilométeres etappal folytatódik a 108. Tour de France. A mezőny összesen 3414 kilométert tesz meg, amíg Párizsban, a Champs-Élysées-n célba ér július 18-án.

TOUR DE FRANCE; 1. szakasz, Brest-Landerneau 197,8 km:

1. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck - Quick-Step) 4:39:05 óra

2. Michael Matthews (ausztrál, BikeExchange) 8 másodperc hátrány