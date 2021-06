Japán szigorít: több ország Tokióba készülő olimpikonjait egy héten keresztül minden nap tesztelni kell

"Ennek sok oka van, de nem szeretnék belemenni, talán majd legközelebb".

Nem indul az idén nyárra halasztott tokiói olimpián Serena Williams, az amerikaiak 23-szoros Grand Slam-bajnok tenisz sztárja. "Nem vagyok rajta a nevezési listán, legalábbis nem tudok róla. Ha igen, akkor le kell venni engem róla" - jelentette ki vasárnap a 39 éves klasszis.

"Ennek sok oka van, de nem szeretnék belemenni, talán majd legközelebb"

- tette hozzá, miután nemrég azt kifogásolta, hogy a szigorú járványügyi szabályozás miatt nem vihetné magával Japánba hároméves kislányát, akitől még egyetlen napot sem töltött külön. A négyszeres olimpiai aranyérmes Williams a 2012-es londoni játékokon egyesben, míg 2000-ben, 2008-ban és 2012-ben nővérével, Venusszal párosban diadalmaskodott. A sportág történetében ő az egyedüli, aki egyesben és párosban is véghezvitte az "arany Slamet", azaz a négy nagy torna mellett olimpiát is nyert. Korábban a férfi mezőnyből a 20-szoros GS-bajnok Rafael Nadal, a szintén spanyol Roberto Bautista Agut, a US Open-címvédő osztrák Dominic Thiem és a kanadai Denis Shapovalov jelezte, hogy nem vesz részt az olimpián.