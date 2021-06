A jövő hét közepéig kitart a hőség, de változatosabb időnk lesz

Az ország nagy részén egészen szerdáig a legmagasabb nappali hőmérséklet 36-37 fokos lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése és veszélyjelzése szerint a hét első napjaiban marad a kánikula, a napi középhőmérséklet a legtöbb megyénkben 25, illetve 27 fok fölött várható, több fokos enyhülésre csütörtöktől számíthatunk. Az előrejelzéssok napsütést ígér, főként az ország északkeleti felén-harmadán lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, és elsősorban ott fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. A déli szél néhol megélénkül, zivatar környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.többnyire napos időre számíthatunk kevés fátyol- és gomolyfelhővel, de északkeleten erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A déli, délkeleti szél nagy területen megélénkül, északnyugaton erő széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22, a csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között valószínű.ismét sok napsütés várható, északnyugaton, északon helyenként zápor, zivatar kialakulhat, a délnyugati, nyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik, északnyugaton a szél északnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24, a maximum-hőmérséklet 29 és 37 fok között valószínű, északnyugaton lesz a kevésbé meleg, keleten a forróbb idő. Erőteljes gomolyfelhő-képződés mellettmár szórványosan várható zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szelet élénk vagy erős lökések kísérik, zivatar környezetében a szél viharossá fokozódhat. A hajnali 15, 22 fokról 25 és 33 fok közé melegedhet fel a levegő.ésugyan újfent többórás napsütést hozhat, viszont északkeleten több helyen, másutt elszórtan alakulhat ki zápor, helyenként zivatar. Az északnyugati szelet élénk, többfelé erős széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a hét utolsó munkanapján 13 és 19, a maximum-hőmérséklet azonban már csak 24 és 29 fok között valószínű, s ezek az értékek szombaton egy-egy fokkal tovább csökkenhetnek.