Eb-gondolat: Cseh remek

A holland versenyző összetettben is növelte előnyét a brit Lewis Hamiltonnal szemben.

Az összetett pontversenyben vezető Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte meg a Stájer Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhatott az élről. Az időmérőn Valtteri Bottas (Mercedes) zárt másodikként, de büntetés miatt ő csak három pozícióval hátrébbról kezdhette meg a futamot. A finn versenyzőt azért sorolta hátrébb a versenybíróság, mert a pénteki második szabadedzésen megpördült a bokszutcában. Így mercedeses csapattársa, a vb-címvédő Lewis Hamilton startolhatott az első sorból. Bár a hét elején szombatra és vasárnapra is záporokat jósoltak a Red Bull Ring környékére, egyedül pénteken szemerkélt kicsit az eső a 2. szabadedzés alatt. A rajt után az első öt helyen nem történt változás, Lance Stroll (Aston Martin) viszont három helyet javítva jött fel hatodiknak. Az első körben Pierry Gasly (Alpha Tauri) versenye ért véget annak köszönhetően, hogy összeütközött Charles Leclerc-rel (Ferrari), a monacói ugyan folytatni tudta a versenyt, a mezőny végére került. A 10. körben Lando Norris (McLaren) elveszítette a harmadik pozíciót, előbb Sergio Pérez (Red Bull), majd Bottas előzte meg. A 27. körben a lágyakon rajtoló Pérez a harmadik helyről állt ki kereket cserélni, egy körrel később Bottas is így tett, s sikerült a mexikói elé visszatérnie. A következő két körben Verstappen és Hamilton is kereket cserélt, a holland kényelmes előnnyel tért vissza az élre. A folytatásban Verstappen tovább növelte előnyét Hamiltonnal szemben, Bottasnak pedig inkább hátrafelé kellett tekingetnie Pérez miatt. Az 55. körben a mexikói másodszor is kiállt kereket cserélni, s gyorsan el is vette a leggyorsabb kört Hamiltontól. Pérez körönként egy-másfél másodperccel gyorsabb köröket autózott Bottasnál. A 69. kör végén Hamilton is kiállt kereket cserélni, hogy megautózza a leggyorsabb kört. Verstappen senkitől sem zavartatva szerezte meg pályafutása 14. futamgyőzelmét a Red Bull hazai pályáján, míg Hamilton a leggyorsabb körért járó egy ponttal vigasztalódhatott. Pérez az utolsó körre érte utol Bottast, de előzni már nem tudott.



„Sosem lehet tudni, hogy milyen lesz a verseny, itt rögtön éreztem, hogy az autó egyensúlya kiváló, nagyon jól viselkedett a rajttól a végéig” – nyilatkozta a futamgyőztes.

– Ez a győzelem nagy pozitívum, meglátjuk, hogy jövő héten ugyanitt mire leszünk képesek. Reméljük, hogy még jobban tudunk majd teljesíteni. Magabiztosak vagyunk, hogy ugyanilyen jó munkát tudunk végrehajtani a jövő héten” – értékelt Verstappen, aki 18 pontra növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben a címvédő és hétszeres vb-győztes Hamiltonnal szemben.

„Elég magányos versenyem volt” – kezdett bele az értékelésbe Hamilton.

– Fejlődnünk kell, lehetetlen volt tartani a lépést, az egyenesekben nagyon sokat veszítünk. Csapatként sok fontos pontot szereztünk, próbálok nem aggódni, egyszerűen most gyorsabbak nálunk” – folytatta. „Ez volt a maximum, amit ma elérhettem – fogalmazott Bottas. – Fontos volt, hogy bekerüljünk a két Red Bull közé, ez egy kis kármentés volt. A verseny végén Pérez nagyon közel került, ez volt a legjobb stratégia, amivel próbálkozhattak, szerencsére most nem sikerült nekik.” Pérez mögött mindenki kört kapott Verstappentől, így az ötödik Norris is. A brit pilóta után a Ferrari duója ért célba Carlos Sainz Jr., Leclerc sorrendben. Stroll visszacsúszott a nyolcadik helyre, Fernando Alonso (Alpine) lett a kilencedik, míg az utolsó pontszerző pozícióban Cunoda Juki (Alpha Tauri) zárt. A vb egy hét múlva folytatódik ugyanitt, az Osztrák Nagydíjjal.

Végeredmény és a pontversenyek állása Végeredmény, Stájer Nagydíj, Spielberg (71 kör, 306,452 km, a pontszerzők): 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:22:18.925 óra 2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 35.743 másodperc hátrány 3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 46.907 mp h. 4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 47.434 mp h. 5. Lando Norris (brit, McLaren) 1 kör h. 6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1 kör h. 7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1 kör h. 8. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1 kör h. 9. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1 kör h. 10. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1 kör h. leggyorsabb kör: 1:07.058 perc, Hamilton (71. kör) pole pozíció: Verstappen