Orbán úgy illik ide, mint kapribogyó a tortára

magyar szervezők döntöttek úgy, hogy nem.

Egy Orbán ott volt Münchenben, a magyar-németen: Willi, a játékos. Viszont kénytelen volt távol maradni a mérkőzéstől a cseppet sem kellemes Viktor, aki úgy illik bele a korszerű Európába, mint kapribogyó egy tortába – írja az osztrák Neue Kronen Zeitung kommentárja . Hogy szívesen jelen lett volna-e, azt nem tudni. Ám arról így is értesülhetett a pamlagon heverve, az uniformizált hazai sajtó lapozgatva, hogy az UEFA nem engedélyezte a Bayern Aréna kivilágítását szivárványszínekkel. Az európai szövetség persze ezúttal is egy alvajáró biztonságával volt megint csak roppant tapintatlan, amikor elfogadta a magyar érvelést, miszerint itt politikai provokációról van szó. Csakhogy a döntés nyomán az LMBTQ-kérdés akkora visszhangot kapott a médiában, hogy azt nyugodtan lehet bátorító jelnek tekinteni. Mindazonáltal közben Orbán röhög a markába, mert az UEFA hagyja, hogy az orránál fogja vezesse. Ily módon a szervezet újfent erőteljesen bizonyítja, gyengéi az autokraták, a diktátorok és egyéb sötét kortársak. Ismerve persze a szövetséget, ez nem igazán meglepő. Ám ha valaki elmagyarázná a pénzügyi főnöknek, hogy a szivárvány mindkét végén edények vannak, tele hihetetlen mennyiségű dukáttal, akkor patologikus mohóságától vezérelve - az EUFA bizonyosan villámgyorsan változtatna a szivárványról alkotott véleményén. Szóval még van remény, ironizál a Neue Kronen Zeitung. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szintén a pénz felől közelít. Meglehetősen egysíkúra sikeredtek a szponzorok legújabb reklámjai a mostani EB-n: egyik szivárványszín követi a másikat, úgy hogy a végén az UEFA is kénytelen volt színt vallani, írja a lap. De miután a nagy támogatók, a VW és a Heineken megadták az alaphangot, a szövetségnek sem volt sok más választása. Üdvözölte az olyan hirdetéseket, amelyek állást foglalnak a tolerancia és a befogadás mellett. Egy marketing szakértő szerint persze, hogy ezt teszi, ha már egyszer rossz döntést hozott a müncheni stadion ügyében. Úgy hogy most nem csupán a társadalom, hanem a pénzadományok gazdái is nyomást gyakorolnak rá. Márpedig utóbbiaknak fontos, hogy jó vélemény legyen a szervezetről. És a tilalom miatt valóságos tiltakozó hullám indult. Ennek megfelelően változtatott reklámján a Vokswagen, a Heineken, a booking.com, valamint a kínai TikTok is. A Gazprom, a kínai elektronikai óriás, a Hisense, valamint a Qatar Airways viszont nem látott okot a módosításra. És ahogy a diktatúrák cégei sem változtattak, ugyanúgy kitartott álláspontja mellett a magyar kormány - az Eb hazai szervezőivel egyetmben. Ugyanis, írja a Washington Post , vita támadt az európai és a holland labdarúgó szövetség között az ügyben, be lehetett-e vinni a Puskás Arénába szivárványszínű zászlókat a tegnap esti mérkőzésre, az UEFA azzal érvelt: a