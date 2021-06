Napi vírus: 9-en hunytak el és 132 új fertőzöttet regisztráltak

A kormánypárt ifjú titánjai vagy nem hitték el, hogy egy méhlegelőt vágnak tarra, vagy fontosabb számukra a természeti sokszínűségnél, hogy minden rendezett legyen.

"Úgy döntöttünk, hogy a magasra nőtt gaz-erdőt közösségileg lekaszáljuk!" - írta Facebook oldalán a Fidelitas. Véleményük szerint Budapest baloldali vezetői "a parlagon hagyott területeket elnevezték méhlegelőnek, amiket az emberek felháborodása ellenére nem számolnak fel." (A főváros és a Főkert Vadvirágos Budapest programjában magasabban hagyott gyepfelületet minősítették eképp a Fidelitas tagjai.)



Ahogy azonban a kommentelők is felhívták rá a figyelmet: nem csak Budapesten és nem csak ellenzéki vezetésű kerületekben alakítottak ki méhlegelőket.

Ilyen természetközeli gyepek találhatók többek között a Pokorni Zoltán által vezetett XII. kerületben, vagy éppen Székesfehérváron is.

A fideszes vezetésű vidéki városban a méhlegelők kialakításakor külön fel is hívták rá a figyelmet, hogy az ilyen, néha gazosnak mondott életterek mini életközösségeknek adnak otthont, így megismerésük és elfogadásuk a legfontosabb feladat mindannyiunk számára. Fejér megye székhelyén azt is hangsúlyozták: a nemzetközi példákon alapuló méhlegelők kialakítása azért is nagyon fontos, mert az utóbbi húsz évben a beporzó rovarok 40 százaléka kipusztult Európában, élelmiszereink nagy része pedig összefüggésben van a beporzók munkájával.