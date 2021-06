Fucsovics egy helyet javított a világranglistán

Csehország válogatottja meghódította Budapestet, egyszersmind Európát is, hiszen bekerült a kontinenstorna legjobb nyolc csapata közé. A hollandok elleni 2-0-s diadal hőse egy Slavia-játékos, Tomáš Holeš volt. Az első gólt ő fejelte, a második előtt szintén ő játszotta meg – hosszú szóló után – Patrik Schicket. A narancssárgák annyit mutattak, amennyi Frank de Boer szövetségi kapitány rendre riadtnak tetsző arcán tükröződött. A szakvezető 112 alkalommal volt válogatott játékos korában, de együttesén e fényes múltból semmi nem látszott. Ellenben a csehek! Sokkal könnyebben birkóztak meg a hollandokkal, mint az M4 riportere a szavakkal. Labdarúgó Eb-ről legutóbb 1984-ben hallottam magyar közvetítéseket, mert azóta valamennyi kontinenstornán ott voltam. Most már kicsit bánom, hogy a járvány miatt április végén lemondtam az akkreditációmat, mivel vasárnap a Puskásban nem kellett volna a tekervényes, ám sehova nem vezető szövegekkel szembesülnöm. Rögtön korrigálok, a visszalépést igazából nem bánom, szerintem jól döntöttem, most sem vágyom 52 834 tagú társaságra, és elhatározásomon egyetlen emberfia sem csodálkozott eddig. A cseh kettő előtt viszont tényleg le a kalappal. S külön meghajlás Holeš mellett Schicknek. Ez a csatár bámulatos gólt rúgott a Hampden Park 9847 nézője előtt a skótoknak, és bármi történik a negyeddöntőben, azt hiszem, máris kihagyhatatlan a torna All Star-keretéből. Meglehet, nagyobb játékos lesz a 91-szeres válogatott Jan Kollernál is. A cseh Eb-ezüstérem évében, 1996-ban született labdarúgó a Puskás Arénában harmincadszor volt válogatott, és tizenötödik gólját érte el. Fejjel, lábbal egyaránt veszedelmes, a mozgása szintén magával ragadó, nem csupán „tank”, hanem „finom penge” is. Ahogyan Glasgow-ban a félpályáról beemelte a kapujába hiába visszarohanó úti Marshallnak, az Van Basten 1988-as müncheni alakításával felért. Igaz, a nagy Marco a döntőben varrta be az alapvonal közeléből Rinat Daszajevnek. Akkor 2-0 volt a „tulipánosok” javára a Szovjetunió legjobbjai ellen. A hollandok most, hogy hervadt a virág, fonnyadt a narancs, keservesen sírják vissza a hajdanán pompázó ligetet...