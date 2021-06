Karácsony kampányfőnöke: Semjén a rénszarvasok után a közpénzt gyilkolja nagyban

A külgazdasági és külügyminiszter munkaidejének jelentős részét alighanem még mindig a múlt hét szerdai meccs körül kialakult bonyodalmak elsimítása tölti ki.

A tárcavezető beszámolt arról is, hogy egy magyar állampolgár továbbra is előzetes letartóztatásban van. A főkonzulátusunk folyamatos kapcsolatban áll az őt védő ügyvéddel - tette hozzá. A miniszter közléséből egyébként az nem derült ki, hogy a rácsok mögött tartott illetőt milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják a német hatóságok. Szijjártó Péter napok óta a meccsen pörög. Mint lapunk is beszámolt róla , szombaton azon elmélkedett, vajon milyen büntetést kapott az a szurkoló, aki szivárványos zászlóval rohant be a pályára Münchenben. Német sajtójelentések szerint egyébként a stadionban lévő magyarok többek között azt skandálták, hogy "Németország, Németország, homoszexuális", és a német himnusz alatt tüntetőleg elfordultak. Időnként a "b.zi, b.zi, b.zi, b.zi Németország" kiáltásokat lehetett hallani. Egy ember a Vér és Becsület témájú tetoválása miatt lett előállítva, többeknél találtak homofób transzparenseket is, de néhányan palackokkal dobálták meg a rendőröket. A Fideszben és kommunikációjában egyébként lényegében hősökké váltak azok a magyar drukkerek, akik múlt hét szerdán elmentek Münchenbe, mondván, hogy őket ártatlanul vegzálták a helyi hatóságok.