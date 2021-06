Jobban bíznak a demokráciában a németek

Ugyanaz a filmes állítja, hogy a volt elnök voltaképpen megnyerte a tavalyi választást, aki szerint a náciknak támaszpontjuk van a Marson. És ez még csak a kezdet.

A hamis hírek, a "fake news" korában nem könnyű eligazodni a világban, ezért előre szólunk: ami alább olvasható, még ha nem is fogják elhinni, igaz. Az talán nem meglepetés, hogy Donald Trump szerint augusztusban „visszahelyezik” a Fehér Házba. Addigra ugyanis kiderül, hogy voltaképpen megnyerte a tavalyi elnökválasztást. Reményeit a kulcsállamok szavazatainak felülvizsgálatához fűzi, a minta pedig Arizona. Itt a Cyber Ninjas cég és tulajdonosa, Doug Logan több mint két hónapja számolgatja a legnépesebb megye, a Phoenixet is magában foglaló Maricopa több mint 2.1 millió szavazócéduláját és vizsgálja a 700 szavazógép elektronikáját. A történet itt a szó szoros értelmében fantasztikus fordulatot vesz. A hétvégén bemutatott „The Deep Rig”, azaz A mély csalás című „dokumentumfilm” szerint Trump a CIA machinációja miatt veszítette el a Fehér Házat. A filmben a QAnon összeesküvés-elméletre utaló Anon (Anonymus) néven megszólal Logan is, akinek arcát az előzetesben még kitakarták. Az egyik phoenexi templomban tartott premier 500 fős közönségének lelkes ovációja közepette azonban bejelentették, hogy valóban ő Anon. A floridai férfi már tavaly is lelkesen terjesztette a választási csalásról szóló álhíreket. A film rendezője pedig egy bizonyos Roger Richards, aki nem először vágja nagy fába a fejszéjét. 2018-ban egy olyan alkotással rukkolt elő, miszerint Kennedy elnököt a köztünk élő, földönkívüli „szuperlények” ölték meg és az ő művük volt a 2001. szeptember 11-i terrortámadás is. 2019-es filmjében erre is rátett egy lapáttal, azt állítva, hogy a náciknak bázisuk van a Holdon, sőt, 1939 óta a Marson is. Logan azt állítja, hogy különleges, saját szabadalmát képező és titkos technológia birtokában van, amelynek segítségével meg lehet állapítani, manipulálták-e a szavazatokat. Ennek mibenlétéről azonban semmit sem árult el. A Cyber Ninjas egy kicsiny, a választási eljárásokban semmilyen tapasztalattal sem rendelkező számítógépes biztonsági vállalkozás. Magát az újraszámlálást ezért Logan külső vállalkozókra bízta, akik saját bevallásuk szerint nyugállományú rendőröket és más „megbízható” embereket fogadtak föl. Logan egyik kollégája egy interjúban azt magyarázta, hogy a választócédulák papírját is vizsgálják, tartalmaz-e bambuszt, ami szerinte arra utalna, hogy „Dél-Ázsiából” manipulálhatták a voksokat. Miután egyes felvételeken úgy tűnt, hogy ibolyántúli fényben vizsgálják a szavazócédulákat, ezt az azokat eredetileg gyártó cég is megtette, de be kellett ismerniük, hogy fogalmuk sincs, mit kellene látniuk. A sajtót kitiltották a phoenixi Veterans Memorial Coliseum sportcsarnokból, ahol a vizsgálat folyt. A helyi lap egyik riportere azonban megfigyelői státusban bejutott és azt a lelátóról, távcsővel is meg tudta állapítani, hogy a szavazólapokkal foglalkozó személyek kék és fekete tollakat tartanak a kezükben. Mivel a választók a jogszabályok szerint kék vagy fekete tollal tölthetik ki a szavazócédulákat, az ellenőrzésnél a terembe bevinni is tilos ilyeneket, nehogy valaki „korrigálhassa” az eredeti jelöléseket. Az újraszámlálók általában piros vagy zöld tollat használnak. Amikor kiderült a szabálytalanság, lecserélték a tollakat – és a tribünről is kitiltották az újságírót. Akármit is csináltak az elmúlt két és fél hónapban Logan számítógépes nindzsái és az állítólagos nyugalmazott rendőrök, mostanra befejezték az ellenőrzést és hamarosan előállnak az eredménnyel. Azonban már az eddig történtek is megindították a republikánusok nyálelválasztását. A phoenixi sportcsarnokba egymás után érkeztek a különböző államok jobboldali törvényhozási küldöttségei, akiknek tetszett, amit láttak. Így Michigan, Georgia, New Hampshire, Nevada és Pennsylvania egyes megyéiben is az arizonaihoz hasonló „felülvizsgálatot” akarnak tartani – mit sem törődve azzal, hogy a novemberi eredményeket mindenhol törvényesen véglegesítették, Trump táborának bizonyítatlan állításait rendre elutasították a bíróságok, Joe Bident pedig január 20-án beiktatták . Független választási szakértők szerint már az is nonszensz, hogy Maricopa átadta Loganéknak a szavazócédulákat, a 700 szavazógépet pedig többé nem lehet használni, mert megsértették a biztonságos tárolásuk szabályait. De mindez nem érdekes, mert Donald Trump szerint végre pártatlan vizsgálat fogja igazolni, hogy még mindig ő az Egyesült Államok törvényesen megválasztott elnöke. Hacsak a földönkívüli szuperlények nem döntenek másként.