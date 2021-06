Beindult a homofób-propaganda: célkeresztben a Netflix és a HBO

A Magyar Nemzet szerint a filmgyárak a homoszexualitást már nem is helyezik középpontba, ezzel azt sugallva: természetes a másság.



Alig száradt meg a tinta a nemzetközi felháborodást keltő magyarországi homofób törvényen, amelyet eredetileg a pedofilokkal szembeni fellépés részeként hirdettek meg, a konzervatívnak nevezett oldalon máris megkezdődött a propaganda a homoszexuálisok ellen. A kormánypártokhoz közel álló Magyar Nemzet minapi összeállításának célkeresztjébe az internetes streamingszolgáltatókat állították. Mint írják, a filmipar dömpingszerűen ontja a homoszexuális tartalmakat, csak a Netflix több mint száz LMBTQ-sorozatot kínál.

„A mindennapi élet bemutatása sem lehet meg legalább egy gyermeket nevelő férfipár nélkül. A krimik sem nélkülözhetik a transznemű titkos ügynököt. A homoerotika átcsapott melegpornóba. A melegfilmekkel már a gyerekeket célozzák” – sorolják hosszasan.

A cikk általános megállapításokat tesz a homoszexualitással kapcsolatban, mondván, az első filmek, amelyek a homoszexualitást helyezték a középpontba, még érdekes lélektani és társadalmi szempontokat tártak fel. Hollywood azonban nagy utat tett meg a Philadelphiától a Modern családig:

„A homoszexualitást ma már nem feltétlenül a fókuszba helyezik az alkotók, azt sugallva, hogy a másság a legtermészetesebb dolog a világon, az azonos neműek párkapcsolata csak úgy mellesleg jelenik meg a képernyőn. (...) A cél egyértelmű: a filmgyárak azt akarják sugallni, hogy a homoszexualitás hétköznapi jelenség. Magától értetendő, ha két apa vagy két anya nevel gyereket.”

A szerzők szerint ugyanakkor, ha valaki ezt kifogásolja, könnyen rásütik a homofób bélyeget, pedig valójában arról van szó, hogy a kényszeres kvóta a filmélmény rovására megy. Így térne rá a másik nagy szolgáltató, a HBO „leleplezésére”. Egyebek mellett a cikk naturális filmismertetőt is tart, megemlítve az Ipar című HBO-szériát:

„Brókerek orálisan elégítik ki egymást. A rendező még arra is gondosan ügyelt, hogy a szex végterméke jól láthatóvá váljon a szereplő szőrös mellkasán. Érdekes, hogy heteroszexuális kapcsolatot bemutató filmekben sosem látni hasonlót, az LMBTQ-filmek már ezt a határt is átlépték.”

Az összeállításban megkapja a magáét Meryl Streep (mellesleg háromszoros Oscar- és nyolcszoros Golden Globe-díjas amerikai színésznő) is, aki a Netflix Prom című sorozatában „egy LMBTQ-tini” megfosztott jogairól énekel. Most 109 darab LMBTQ-témájú film található a Netflixen – írják, ugyancsak az általuk kritikusnak tartott filmeket cím szerint is (például a „Leszbikus a nagymamám!) bemutatva. Nem marad el a HBO GO éles bírálata sem, mert szerintük a szolgáltató is rengeteg LMBTQ-t népszerűsítő sorozatot mutat be. Le is vonják a következtetést, hogy az általuk kiszúrt filmek esetében „öncélú melegpropagandáról beszélhetünk”. Nem maradhatott ki a cikkből a pedofil szál sem, mert a szerzők megállapítása szerint: