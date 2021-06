Oroszországban egy nap alatt 652 Covid-beteg halt meg

A kormányfő kellő szerénységgel mérleget vont.

Az elmúlt tíz év mérlegét megvonva, soha nem voltak még olyan jók a kapcsolatok Magyarország és Szlovákia között, mint most – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután kedden a Karmelita kolostorban fogadta Eduard Heger szlovák kormányfőt. Orbán Viktor a szlovák miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta:

Németország és Ausztria után Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, 10 milliárd eurót meghaladó forgalommal.

Hozzátette: ebben az évben a növekedés már meghaladta a 9 százalékot. Jelezte: örülnek annak, hogy szlovák befektetők is megjelentek Magyarországon, és így a gazdasági mozgás kölcsönössé vált. Nagyszerű hírnek nevezte, hogy a nehéz 2020-as évben is fogadhatott Magyarország befektetőket Szlovákiából.

– Megvontuk az együttműködésünk elmúlt tíz évének mérlegét. Kellő szerénységgel, de azt kell mondanunk, hogy soha nem voltak olyan jók a kapcsolataink, mint most – fogalmazott.

Hozzátette: ehhez az kell, hogy két jó hangulatban lévő és magát sikeresnek tekintő ország találkozzon. A miniszterelnök Szlovákia elmúlt tízéves teljesítményét fantasztikus sikertörténetnek nevezte, kiemelve, hogy saját sikerek mellett vannak közös sikertörténetek is. A magyar kormányfő jelezte: Magyarország és Szlovákia a nyugat-balkáni bővítés ügyében egy hangszeren játszik, a migráció kérdését ugyanúgy ítélik meg, és a visegrádi együttműködés is mindkét ország számára fontos. Megjegyezte: a V4-ek szerdán találkoznak Katowicében, Magyarország pedig megpróbál a lehető legjobb koordinátora lenni a négy ország együttműködésének. A kormányfő a két ország közös eredményeit sorolva elmondta: a komáromi hidat már átadták, a Miskolcot Kassával összekötő autópálya hamarosan elkészül, a jövő héten pedig új Ipoly-híd alapkövét teszik le. Kiemelte: 2023-ig hat újabb határátkelési pont jön létre a két ország között. Arra is a kitért, hogy május óta üzemelnek a két országot összekötő villamosenergia-hálózat elemei, a gázvezetékek is össze vannak kötve egymással, és ennek a kapacitásbővítésén is dolgoznak. – Nagy terv, hogy a két ország két fővárosát gyorsvasút kösse össze, úgy hogy ezzel Prágába és Varsóba is el lehessen jutni – tette hozzá. A nemzeti közösségekre rátérve a kormányfő megerősítette: a Magyarországon élő szlovákok meg fognak kapni minden támogatást, amely a kulturális, oktatási és politikai identitásukhoz szükséges. Hozzátette: a budapesti szlovák kulturális központ kialakításához is nagy összegekkel járulnak hozzá. Kiemelte: miután ez egy érzékeny kérdés, arra kérte a szlovák miniszterelnököt, hogy ha bármilyen nehézséget lát a magyarországi szlovákok tekintetében, akkor közvetlenül tárgyalják meg ezeket a kérdéseket. Orbán Viktor megköszönte a szlovák kormányfő nagyvonalúságát, hogy hasonló nyitottságot mutat a Szlovákiában élő magyarok ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a szlovák és magyar népcsoportok nem elválasztó, hanem összekötő kapcsai lesznek a két nemzetnek. Úgy vélte: most már csak egy kis szerencse kell, és akkor a gazdasági újraindításnál is olyat mutatnak a világnak, amilyet ma még kevesen gondolnak. Hangsúlyozta: most még az oltás a fontos, hiszen a járvány csak azok számára ért véget, akik beoltották magukat. – Magyarországon sajnos sokan nem oltatják be magukat, és továbbra is ki vannak téve a kockázatnak – jegyezte meg. A magyar kormányfő reményét fejezte ki, mindkét ország gazdasági újraindítása úgy sikerül, hogy ismét lesz egy újabb közös sikertörténet. Orbán Viktor kérdésre válaszolva közölte: váratlan, erőteljes és komoly beavatkozást jelentő döntéseket kell hoznia a kormánynak, és akkor meglehet az 5,5 százalékos gazdasági növekedés és a családok adóvisszatérítése is. A miniszterelnök óvatosságra intett a gazdasági növekedéssel kapcsolatban és jelezte: ha a Szijjártó Péter vezette gazdasági újraindítási operatív törzs nem visz a kormány elé 15-20 nagyon komoly, sokakat talán meglepő erőteljes intézkedést, és a kormány ezeket nem hagyja jóvá a következő egy-két hétben, akkor nem lesz 5,5 százalékos növekedés Magyarországon.

– Magától nem fog a gazdaság 5,5 százalékkal nőni, ehhez kormányzati motívumokat, motivációkat, hatásokat kell gyakorolnunk, és hatásokat kell kiváltani – fogalmazott.