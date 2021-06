Szerdán kettéosztja az országot az átvonuló hidegfront

A Dunántúlra már megérkezik a hűvösebb levegő, de keleten, délkeleten még kitart a hőség.

Szerda hajnalban túlnyomórészt derült vagy gyengén felhős lesz az ég, azonban az északkeleti harmadban és az északnyugati határvidéken több gomolyfelhő lehet. Ezeken a területeken helyenként zápor, zivatar előfordulhat – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében

Az időnként élénk déli, délnyugati szél a Kisalföldön északnyugatira fordul, ott néhol erős lökések is kísérhetik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24 fok között valószínű. Napközben a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, de főleg a Dunától keletre erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Délutánig kevés helyen, majd kora estétől a Kisalföldön és északkeleten nagyobb számban alakulnak ki záporok, zivatarok. Az átvonuló hidegfront hatására a délnyugati szél egyre nagyobb területen fordul majd északnyugatira, ami főleg az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Zivatarok mentén erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul. A Dunántúlra már megérkezik a hűvösebb levegő, de keleten, délkeleten még kitart a hőség.