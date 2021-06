Eddig 9 embernél mutatták ki a delta variánst Magyarországon

Tóth Csaba azért invitálta beszélgetésre a sajtó képviselőit, mert tisztázni akarta a személyét érintő „pletykákat, sugallatokat”, amelyekben szerinte „egyetlen konkrétum sincs”.

„Mindenki múltjában lehetnek sötét foltok”

– közölte kedden Tóth Csaba, a zuglói ellenzéki előválasztáson induló szocialista jelölt félreérthetetlenül arra utalva, hogy vetélytársa, a Momentum támogatását élvező Hadházy Ákos sem lehet makulátlan. Mint ismert, a korrupció ellen küzdő egykori LMP-s társelnök többször szóvá tette az előválasztási kampányban, hogy Tóth nevéhez több gyanús ügy fűződik, továbbá azt is kifogásolta, hogy ezt figyelmen kívül hagyva a szocialista politikus mögé állt be Karácsony Gergely, az MSZP-P miniszterelnök-jelöltje, a Jobbik és a DK is. Tóth kedden egyébként azt mondta, nézeteltéréseiket személyesen is megbeszélhetik, mert a Hadházy által szorgalmazott előválasztási vitát vállalja, amire nemcsak zuglói, hanem szekszárdi ügyekből is fel fog készülni. Tóth Csaba azért invitálta kedden beszélgetésre a sajtó képviselőit, mert tisztázni akarta a személyét érintő „pletykákat, sugallatokat”, amelyekben szerinte „egyetlen konkrétum sincs”. Ugyanakkor minden olyan kérdésre, amelyekkel az újságírók a zuglói zűrös ügyeket – így például a parkolási mutyit, a Fidesz és az MSZP állítólagos háttéralkuját – feszegették, Tóth kitérő választ adott és azt hangsúlyozta, lejáratókampány folyik ellene, ami azzal magyarázható, hogy szívós munkával nemcsak hogy visszahódították a Fidesztől a kerületet, hanem „baloldali fellegvárrá tették”. A polémia szerinte azzal indult, hogy a Momentum vezetője, Fekete-Győr András az ATV-ben kijelentette, hogy garancia kell arra, hogy a közös listán nem szerepelnek olyan személyek, akik az elmúlt 30 évben "megkárosították a magyar adófizetőket". A Momentum elnöke akkor közölte, hogy Tóth Csabát nem szeretné látni „a közös listán”. Megkerestük Hadházy Ákost, hogy reagáljon Tóth rá vonatkozó megjegyzésére. A Momentum jelöltje úgy válaszolt: csak Jézus Krisztus volt teljesen bűntelen, ám ő semmi olyant nem tett, ami miatt politikusként szégyenkeznie kellene. Tóth a keddi beszélgetésen azt is szóvá tette, hogy miért várt Hadházy 2013-ban két hónapot a szekszárdi fideszes trafikosztást bizonyító felvétel nyilvánosságra hozatalával, ha már olyan fontos neki a korrupcióellenes harc. Hadházy erről azt mondta, előbb házon belül, a Fidesz vezetésénél próbálta tisztázni, hogy nem csak egy helyi ügyről van szó, majd akkor állt elő a felvétellel, amikor Lázár János azt nyilatkozta, akinek van bizonyítéka, tárja a nyilvánosság elé.