Koronavírus: 52 új fertőzött, egy halálos áldozat

Az unió idáig csak nézte, amint a magyar kormány démonizálta a bevándorlókat és a nemi kisebbségeket, viszont ha viszont most bekeményít, akkor Orbán megfizetheti támadások árát. A Politico eközben arról cikkez, hogy magyar miniszterelnököt meglepte az ellene indított panaszáradat.

Spanyolországban hamarosan lényegesen kiterjesztik az LMBT-közösség jogait. Eszerint nem kell orvosi vizsgálatnak , sem hormonkezelésnek alávetniük magukat azoknak a tizeéveseknek, akik nemet akarnak változtatni. Ezen felül lehetővé teszik a mesterséges megtermékenyítést leszbikus vagy biszexuális nők, valamint transz neműek számára. Elismerik az anyaságot meleg élettársi kapcsolatban és gondoskodnak arról, hogy az iskolai tanmenetben helyet kapjon a nemi sokszínűség bemutatása. Az egyenlőségügyi miniszter úgy foglalt állást, hogy ily módon hatalmas lépést tesznek előre a nemi kisebbségek, főként a transz neműek jogainak bővítésére, az ország történelmet ír, miközben Európa bizonyos részein megkérdőjelezik az LMBT-emberek jogait. Mint mondta, az üzenet egyértelmű az egész földrész számára, tehát hogy az egész EU alapját képezi az emberi jogok védelme, valamint az, hogy mindenki számára szavatolják a szabadságot, a méltóságot és a boldogságot. Hozzátette: bizonyos abban, hogy mindenki jobban érzi magát egy olyan országban, amely szavatolja a jogokat, a társadalom pedig jobb, szabadabb. A konzervatív Néppárt ezzel szemben azzal vádolta meg a miniszterelnököt, hogy az radikális ideológiai kisebbségek segítségével igyekszik megőrizni a hatalmat. Nyilatkozatban tiltakozott az EBU, az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége a homofób magyar jogszabály ellen, egyben cselekvésre szólította fel a Bizottságot. Az 55 ország 75 televízióját és rádióját tömörítő szervezet úgy értékeli, hogy a törvény nyíltan diszkriminálja az LMBT-közösség tagjait. Ráadásul már módosították hozzá a médiaszolgáltatás, tömegtájékoztatás, valamint a reklám szabályozását, így az állásfoglalás pontosan meg is adja, hogy a magyar kormány mely pontokon sértette meg az EU Alapjogi Chartáját. Azon felül, amikor a kiskorúak védelméről van szó, az intézkedéseknek arányban kell állniuk a kifogásolt tartalom jelentette ártalmakkal, és figyelembe kell venniük az unió előírásait. Ám teljesen egyértelmű, hogy a magyar fél nem vetette egybe a kettőt. Az EBU szükségesnek tartja, hogy Brüsszel indítson kötelezettségi eljárást Magyarország ellen. Egyébként a héten ez már a sokadik tiltakozás szakmai szervezetek részéről. A lengyel oktatási miniszter kijelentette , hogy országának egy az egyben át kell vennie a magyar LMBT-törvényt. Czarnek, akinek kinevezése tavaly némi értetlenséget váltott ki, mivel sajátos nézeteket hangoztatott a nemi kisebbségekről, illetve a lengyel zsidók történelméről, a múlt héten is kivívta az ellenzék bírálatát, miután megkérdőjelezte a varsói Büszkeség-fesztivál létjogosultságát. Az kérdezte: teljesen rendben van, hogy ezek az emberek kivonulnak az utcára és közönséges módon sértegetik a katolikusokat, obszcén módon viselkednek? Az igazságügyi tárca vezetője pedig azt hangsúlyozta tegnap, hogy tiszteletben kell tartani mindenki szexuális irányultságát, de a legfontosabb a gyerekek érdeke. A jelentés emlékeztet arra, hogy a nacionalista lengyel kormány éppen most dolgozott ki egy törvényjavaslatot, amely megtiltaná az örökbefogadást a meleg párok számára, sőt, az ilyen emberek még egyedül élőként sem adoptálhatnának gyereket.A német EU-nagykövet azt tapasztalta a múlt csütörtöki uniós csúcson, hogy Orbán Viktort meglepte, milyen panaszáradat robbant ki ellene. A közvetlen kiváltó ok az LMBT-törvény volt – mondta Klauss -, de előjött minden, ami az utóbbi években az állam- és kormányfők begyében volt Magyarország kapcsán. Így a jogállami visszalépés, és az, hogy az ország halad az illiberalizmus felé. Valamint a düh is, hogy a magyar vezetés megakadályozott közös külpolitikai lépéseket, pl. Hongkong kapcsán. Orbánt ugyanakkor az is váratlanul érte, hogy most először a balti köztársaságok is bírálták politikáját. Nagyon úgy néz ki , hogy egyelőre a magyar kulturális intézményekre marad, miként tesznek eleget az új LMBT-törvénynek. A szakmában mindenki azt kérdi, hogy akkor mi a teendő, mert a szöveg eléggé elnagyolja a tilalmat, ugyanakkor nincs benne, hogy milyen büntetésre számíthat, aki megszegi. Tévétársaságok és szerkesztők egytől egyik azt kérdezik, hogy most miként tegyenek különbséget az elfogadható és nem elfogadható filmek, könyvek és műalkotások között. Ebben némiképp segítségükre van Hollik István, aki azt mondta a lapnak, hogy ki kell írni a képernyőre: „csak 18 éven felülieknek!”, amikor pl. két nő vagy két férfi átöleli egymást. Bár elismeri, hogy ilyen bármikor meg lehet nézni a világhálón. De mi legyen pl. Rimbaud-val vagy Verlaine-nel: nos, erre a válasz az, hogy tanároknak főként a munkásságukról kell beszélniük, de ha művészetük kapcsán szóba kerül a melegségük is, akkor azt is érinteni kell. Viszont azok a szülők, akik a nemi felvilágosítás során fontosnak tartják a másság megemlítését, megtalálhatják az idevágó videókat a neten. Cenzúrahivatalt a Fidesz nem tervez, de szerepet szán a csakis kormánypárti tagokból álló médiahatóságnak, valamint az önszabályozásnak. Na, pont ettől sok LMBT-ember fél. Nádasdy Ádám úgy fogalmaz, hogy ez a legszörnyűbb ebben az ostoba törvényben, tehát hogy nem hoz létre erkölcsrendőrséget, hanem az emberek alantas ösztöneire alapoz. Vagyis hogy majd feljelentik a tanárokat. Amúgy a kormánypárt csúcsain is vannak melegek, lásd Szájert. Ungár Klára úgy véli, hogy a hatalom hármas célt követ a törvénnyel: találni egy új ellenséget, ürügyet produkálni az EU ellen és elhódítani a Jobbik szavazótáborának egy részét. Győri Gábor politológus megjegyzi, hogy a jogszabály elvonja a figyelmet a korrupcióról. Ám a szakember nem hiszi, hogy a téma olyan sikeres lesz, mint a migránsok 6 éve, mert a melegeket nem utálják annyian és annyira. Az viszont tény, hogy az utóbbi napokban gyarapodott az atrocitások száma a homoszexuálisokkal szemben.Amióta Orbán szembesült az brüsszeli ellenszéllel, még nagyobb sebességre kapcsolt a budapesti propaganda gépezet. Uniós összeesküvésről szól a mese, mármint hogy a Nyugat idegen kultúrát akar ráerőltetni az országra. Aki beleolvas a közeli sajtóorgánukba, az megtudhatja, hogy az EU-s véleménydiktatúra összpontosított agresszióra szánta el magát, liberális látásmódot próbál kikényszeríteni, amihez hamis vádakat és tudatos félreértelmezéseket vesz igénybe. Kár azonban bizonyítékokat keresni, mint ahogy az sem vezet sehová, ha valaki ki akarja deríteni, kik a tanúként megjelölt tudósok. Az egyetemes mondandó az, hogy keresztényellenes többségek Magyarország ellen szervezkednek. Megvan az is, hogy ki mozgatja a szálakat: Soros és a fia, Alexander, akik álcivil szervezeteket pénzelnek. Közben pedig az ominózus törvény megengedhetetlen módon összemossa a pedofíliát a melegség ábrázolásával. Viszont a szövegben nem fordul elő a „szülők”, vagy a „szülői jogok” - kifejezés. A Fidesz szerint nincs is rá szükség. A hatalompárti média támadja a hazai ellenségeket is, az első számú célpont Gyurcsány. Elemzők azonban úgy vélik, hogy itt csupán elterelő hadműveletről van szó. Aki szivárványszín zászlót lenget, az nem figyel oda igazán, hová kerülnek a brüsszeli támogatások. A HVG arról számolt be, hogy nagy pénzek kötnek ki Orbán rokonainál, illetve Mészáros Lőrincnél. Ám főként az EP ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság elnöke végre lépjen. Budapest máig kapott határidőt, hogy válaszoljon arra a levélre, amelyben Brüsszel új szerződésszegési eljárást helyez kilátásba. A német zöldek strasbourgi frakcióvezetője azt mondja , az unió nem engedheti meg, hogy Orbán kitartson az LMBT-jogszabály mellett. Ám ehhez pénzügyi szankciók kellenek. Ideértve, hogy büntetéseket kell kiszabni, és nem a kilépésről kell vitázni. Giegold nehezményezi, hogy von der Leyen csapata nem tesz semmit, holott a magyar kormány nem tesz eleget az Európai Bíróság döntésének a CEU, a civil szervezetek, illetve a migráció kapcsán. De hát ezt az állam- és kormányfők sem szorgalmazzák. Merkel a napokban azt közölte, hogy szerinte a Bizottság nem adott okot a kritikára.Ha az EU ezúttal kemény, akkor Orbán Viktor megfizetheti az LMBT-közösség elleni támadások árát, írja a vezércikk , miután a Financial Times is szerkesztőségi állásfoglalásban foglalkozott a kérdéssel. Az amerikai vélemény rámutat, hogy az unió idáig ölbe tett kézzel nézte, amint a magyar kormány démonizálta a bevándorlókat, a muzulmánokat, a zsidókat, valamint a nemi kisebbségeket, viszont közben élt az uniós tagság előnyeivel. Nem történt semmi Brüsszel részéről, pedig a miniszterelnök leszalámizta a fékeket és ellensúlyokat. Ám az európai kollégák a jelek szerint besokalltak, egy héttel ezelőtt nekimentek a demagóg politikusnak az új jogszabály miatt. Úgy hogy Orbán jóformán már könyörületet kért, olyan erős volt a roham. Alighanem megdöbbentette a fordulat. Hiszen korábban nyugodtan átfogalmazhatta az alaptörvényt, beleértve a melegek jogainak korlátozását, az EU csak nézte. Ha most Brüsszel bekeményít, az csak jó. Azon felül a gazdasági mentőprogram jóvoltából szintén szembe tud szállni a jogállami elvek megszegőivel. Magyarországnak 8,3 milliárd dollár esne le, de remélhetőleg igazat mondott az ír kormányfő, aki a napokban úgy nyilatkozott, hogy Orbán túl messzire ment, így ez megmutatkozik majd abban is, amikor a pénzsegélyekről döntenek majd az unióban. Márpedig most a magyar vezető igencsak rá van utalva az apanázsra. Hiszen rosszul állt hozzá a járványhoz, emellett az egyesült ellenzéknek még az egyoldalúan átalakított politikai rendszerben is van esélye a választási sikerre. Hogy Orbán reményei romlanak, abban bizonyosan szerepet játszott az új jogszabály. Ám ha a jövőben tényleg úgy lesz, hogy nem tudja uniós forrásokkal tömni a híveit, az egymagában üdvözítő tanulság.Paul Lendvai olyan csapatkapitányként jellemzi Orbán Viktort, akinek nincsenek gátlásai. Személyesen írja át a szabályokat, de ezen felül még kiválasztja együttese tagjait, valamint a bírákat is. Korábbi jóbarátai, illetve elemzők ismételten utaltak arra, hogy számára csupán három dolog érdekes hosszú távon: a hatalom, a pénz és a foci, ebben a sorrendben. Éppen a futball iránti szenvedélyével függ össze, hogy egész életében a győzni akarás hajtotta. Nemrégiben megjelent könyvében Rényi Pál Dániel a 444.hu-tól ezt úgy fogalmazta meg, hogy Orbán jelszava: támadni kell, különben veszítünk. Ez nem játék, az életünkről van szó. És minden meccs addig tart, amíg nem nyerünk. Ebben támaszkodik az Országgyűlés fegyelmezett fideszes gárdájára. Ezen felül a közvetlen környezetéből van a főügyész, a NAV elnöke, a médiahatóság és a Számvevőszék első embere is, de igazából minden fontos hatóság vezetője. Azon van, hogy még az ellenfeleket ő jelölje ki. Mindezt figyelembe kell venni, amikor végig vesszük, milyen következményekkel járhat a legfelső szintű uniós találkozón kirobbant felháborodás. A törvény célja az ellenzék megosztása és az volt, hogy legyen egy fenyegető mumus a választások előtt. De feltehetőleg nem számolt ekkora nemzetközi reakcióval. Ám valószínűleg hiba volt, hogy a holland miniszterelnök ultimátumot adott neki, hiszen nem lehet senkit sem kizárni az EU-ból. A magyar ellenoffenzíva már megindult a kormányközeli sajtóban és ez sajnos igazolja, amit a hazai LMBT-közösség szóvivője mondott, hogy ti. a jogszabály tökéletes csapda az ellenzéki pártok számára. Ha tiltakoznak, vagy beállnak az európai intézkedések mögé, azonnal azzal vádolják meg őket, hogy a melegek és pedofilok érdekeit védik, nem pedig azt, ami a magyaroknak jó.Orbánnak akaratlanul ugyan, de sikerült összehozni Észak- és Dél-Európát, de hogy mennyire komoly az EU szándéka a politikus feltartóztatására, az majd kiderül abból, hogy hozzájut-e az új anyagi forrásokhoz – és egyelőre nincs sok oka az aggodalomra. Így értékeli a helyzetet a német üzleti körök lapjának brüsszeli irodavezetője. Mindenesetre a legutóbbi csúcs részvevői nyersen a tudtára adták, hogy ami sok, az sok. Hiszen kulturkampfot indított a kisebbségek kontójára, amire válaszul kirobbant az egész eddig felgyülemlett felháborodás a demokrácia leépítése miatt. A bírálatok azonban nem túlzottan zavarják a politikust – amíg jön a zsozsó Brüsszelből. Az elszigeteltségen egészen biztosan túlteszi magát, miután már nagyon közel jár a legújabb pénzeső. 7 milliárd eurónak néz elébe az újjáépítési alapból. Nagyszerű lehetőség számára, hogy továbbadja a juttatást a kegyenceknek. Pl. a vejének, aki hírek szerint már jó félmillió eurót zsebelt be EU-forrásokból. Viszont az egész unió nagy gondba kerül, a hitele lesz oda a lakosság szemében, ha kiderül, hogy az adófizetőktől beszedett és továbbadott milliárdok korrupt miniszterelnökök uralmának bebiztosítására szolgálnak. De megbosszulhatja magát az is, hogy a csomag elköltésére kidolgozott nemzeti programok jóváhagyására von der Leyen végiglátogatja a fővárosokat, így Orbán oldalán lesz kénytelen mutatkozni. Persze könnyű követelni a támogatások befagyasztását, viszont sokkal nehezebb megcsinálni. Marad a fáradságos jogállami eljárás, amit szakértők szerint igen-igen alaposan ki kell dolgozni, mert Orbán számára nem lehet annál nagyobb elégtétel, minthogy nyer a Bizottsággal szemben az Európai Bíróság előtt. A korrupció az unió Achilles sarka, és ezért nem csupán Brüsszel, hanem az összes tag felelős. Így Németország is, amely túl sokáig becsukta a szemét.A konzervatív újság arra figyelmeztet , hogy az EU túllő a célon, amikor felveti, hogy meg kellene szabadulni Magyarországtól, merthogy a magyar folyamatok még nem visszafordíthatatlanok, ugyanakkor a kizárás túl nagy árral járna. Az elemzés rámutat, hogy történelmük során a magyarok, de a lengyelek is évszázadokon át harcoltak a függetlenségükért, így számukra alapvető a nemzeti identitás. Ily módon nem lehet elvárni tőlük, hogy ugyanolyanok legyenek, mint a többiek a szervezeten belül. Az orbáni politikának persze semmi köze a jogállamisághoz, ám az országot ettől még nem kell kitenni. Katarina Barley az EP német szociáldemokrata alelnöke a minap hosszú-hosszú listát tett közzé azokról az intézkedésekről, amelyek alátámasztják, hogy a magyar kormányfő diktátor. A bűnlajstromot még jócskán lehetne folytatni, de hasonló állapotok uralkodtak az amerikai Délen a polgárháború után. Ezeket az államokat mégsem rakták ki, és be is bizonyosodott, hogy a végén győzött a demokratikus ésszerűség, megszűnt a szakadék a két országrész között. Igaz, ez eltartott jó 100 évig. Orbán LMBT-törvénye nem olyan drasztikus, mint az egykori déli szegregációs szabályok és egy új demokratikus többség felülvizsgálhatja. Lehet persze, hogy nem azonnal, ha egyelőre nincs meg hozzá a kétharmad. Az viszont jóvátehetetlen kihatással járna, ha Magyarországon vagy Lengyelországban felszámolnák a választásokat, továbbá a parlamentet. Az uniónak számtalan eszköze van, hogy a rábírja a két kormányt a szerződések betartására. De a tagságot nem szabad kétségbe vonni. Viszont nagyon is meg lehet értetni Orbánnal, hogy ő bánja meg, ha bekeményítenek az európai partnerek. A kizárás Oroszország és Kína karjaiba lökné Budapestet és Varsót, azok meg alig várják a lehetőséget. Ám ez a NATO-n belül is megnehezíteni a dolgokat, hiszen ott nem változnak a két ország tagsága. Az újság úgy látja , hogy a jobboldali populisták továbbra is bizonytalansági tényezőnek számítanak az unión belül, elsősorban a lengyeleknél és a magyaroknál. Utóbbi két országban az „igazi nép” nacionalista képviselői bebetonozták magukat, ám nyugaton lelassult a nyomulás, Olaszország kivételével. Mindenesetre nem véletlen, hogy Brüsszelben új befektetési bíróság felállításáról megy a vita, hiszen a régi tagokban megrendült az igazságszolgáltatásba vetett hit, amióta a nemzeti-populista Budapest és Varsó aláássa a bíróságok függetlenségét. Kaczynski és Orbán nagyrészt ellenőrzése alá vonta az államot. A PiS ugyan szilárdan ül a nyeregben, de a kilátásai már nem egyértelműen kedvezőek. Orbán számára is bizonytalanabb a jövő, mint idáig bármikor. Már nincs a Fidesz fölött az Európai Néppárt védőernyője, Brüsszel a támogatások elosztásánál a magyar vezetés körmére kíván nézni. És amit a politikus a múlt héten a többiektől kapott, az azt mutatja, hogy lassan véget ér a türelem vele szemben. A németeknél az AfD felemelkedése megrekedt, de nem is akar vele senki sem szövetségre lépni. Meg a lakosság túlnyomó többsége sem szeretné, hogy bekerüljenek a kormányba a jobbos demagógok. Az olaszoknál viszont egyre több embert hódít meg Meloni, illetve Salvini pártja. Az Olaszország fivérei már arra készül, hogy két év múlva választásokat nyer. Ha a Liga egyesül a Beslusconi Forza Italiával, akkor így, együtt már nagyon közel kerülnének a hatalomhoz.Az EU versenyügyi biztossága belement , hogy csaknem két év után tovább folytatódjon a vizsgálat a Samsung magyarországi akkumulátorgyárának bővítéséhez adott kormánytámogatás ügyében, miután a magyar fél további bizonyítékokat terjesztett elő. Összesen 108 millió eurónak megfelelő összegről van szó, de az Orbán-kormány most azzal érvel, hogy a dél-koreai óriáscég hasonló segítséget és adókedvezményt kapott volna akkor is, ha az üzemet az unión kívül hozza létre. A vállalat jó pár lehetőséget számba vett a tagországokat sorra véve, de volt egy ajánlata a szervezeten kívülről is.