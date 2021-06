A két gyerek közül az egyik kisiskolás volt, a kisebbik pedig most lett volna elsős.

A kazán hibásodhatott meg, abból ömölhetett ki a mérgező szén-monoxid. A nagy melegben nem szellőztettek, csak a klíma ment, így a mérgező gáz nem tudott hol távozni. A család mind a négy tagja valószínűleg már napok óta halott volt. A szomszédok azt mesélték a portálnak, hogy éjjel kettőkor még több lakásban ellenőrizték a tűzoltók a kazánt, hogy nincs-e máshol is baj. Elmondták azt is, hogy a két gyerek közül az egyik kisiskolás volt, a kisebbik pedig most lett volna elsős. Kisdi Márk, a Katasztrófavédelem szóvivője azt nyilatkozta, hogy a tűzoltók jelzőkészüléke már az előszobában jelzett. Miután elzárták a gázt, átszellőztették a lakást. Hozzátette, hogy azonnal hívták a gázszolgáltató szakembereit, akik kikapcsolták a hibás készüléket. Amikor visszakapcsolták azt, és a gázt is, a műszer ismét jelzett. Ez alapján egyértelműnek tűnik, hogy az okozhatta a tragédiát. – A nyílt égésterű gázkazán a legveszélyesebb, ezért kell ezeket minden évben ellenőriztetni, a kéménnyel együtt. Fontos lenne még, hogy minden családnál legyen szén-monoxid érzékelő berendezés. Ez egy néhány ezer forintos eszköz, amely jelez, ha baj van. És amely így életeket menthet – hívta fel a figyelmet Kisdi Márk. Hangsúlyozta, hogy a szellőzőnyílást soha nem szabad elzárni, vagy betömni. Azt a 24.hu vette észre, hogy a tarpai önkormányzat búcsúztatta a családot.