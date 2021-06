Még több budapesti kaphat lakásrezsi-támogatást

Vélelmezhető, hogy a Sinopharmmal oltott 60 felettiek körében jelentős lehet a száma azoknak, akiknek nincs ellenanyaga és sincs T-sejtes immunitása sem. A Videoton dolgozóinak körében készült, önkéntes vizsgálatból legalábbis ez derül ki.



Azok a Sinopharmmal oltott 60 felettiek, akiknek nincs antitestes védelmük, T-sejtes immunitással sem rendelkeznek – derült ki a Videoton dolgozóinak körében készült, önkéntes vizsgálatból. A portfolio.hu által ismertetett eredményből kiderül, hogy a Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Szputnyik – elindította az antitestek termelését kortól függetlenül, kivéve a kínai vakcina. "A Sinopharm oltása után a 60 évesek és a náluk idősebbek egyharmada esetében nem volt kimutatható ellenanyag szint" - mondta el a Videoton társ-vezérigazgatója, Sinkó Ottó. Ezt követően megrendelték a T-sejtes vizsgálatokat azoknál, akinél nem alakult ki az antitestes védelem. "Az érintett, ellenanyaggal nem rendelkező 60 éves vagy annál idősebb dolgozók közül egynek sem alakult ki a T-sejtes immunitása sem (...) vagyis akinek nem volt antitestes védelme, annak T-sejtes immunitása sem volt”" - ismertette az eredményeket a cégvezető. Hozzátette,

ha a "Videotonban végzett vizsgálatokat kellően reprezentatívnak tekintjük, az vélelmezhető, hogy a Sinopharmmal oltott 60 felettiek körében országosan is jelentős lehet a száma azoknak, akiknek nincs ellenanyaga és sincs T-sejtes immunitása sem”.

Egy nyíregyházi háziorvos beolt egy férfit a Sinopharm koronavírus elleni vakcina második adagjával rendelõjében 2021. április 1-jén Fotó: Balázs Attila / MTI/MTVA

Sinkó Ottó szerint éppen ezért fontos lenne megtudni, hogy a beoltottak kellően védettek-e a koronavírussal szemben, főleg, ha idős emberekről van szó. A társ-vezérigazgató szerint nagyon aggályos, hogy a jelenlegi szabályok szerint ezeknek az embereknek nincs lehetőségük arra, hogy harmadik, akár eltérő típusú oltással megpróbáljanak védettséget szerezni. Ez a vonatkozó előírások szerint nem lehetséges, még úgy sem, ha az illetők vállalják ennek a kockázatát a munkáltatójuk pedig ennek az anyagi vonzatait. Véleménye szerint a helyzetnek az lehet a megoldása, hogy az érintetteknek - akár saját költségen - de engedélyezzék a harmadik oltás felvételét. Hozzátette, mindennek adminisztratív akadályai vannak.



„Ez rendkívül aggályos, hiszen azokról az emberekről beszélünk, akik elfogadták a kormányzat kommunikációját, hogy a Sinopharmmal oltassák be magukat, amikor nem volt más vakcina. Ezek az emberek hiába oltatták be magukat, most teljesen védtelenek a vírus következő hullámának esetleges támadásával szemben. Ez nemcsak morálisan kétséges, hanem jogilag is aggályos” – vélekedett.

A portál megjegyzi, Magyarországon ráadásul éppen az idős emberekkel kezdődött a Sinopharm oltási kampánya, ezért különösen fontos lenne mindenkinél ellenőrizni a védettséget. Az Egyesült Arab Emirátusokban már harmadik adagot is kapnak a Sinopharmmal oltottak. Sinkó Ottó hozzátette: az adott „történelmi pillanatban”, amikor a korszerű európai oltások nem álltak megfelelő mennyiségben rendelkezésre, akkor a jószándék vezette a döntéshozókat, hogy igénybe vegyék a kínai oltást és megvédjék az emberéleteket. Mostanra azonban Sinkó szerint be kell látni, hogy bizonyos korcsoportokban nem hatékony a Sinopharm. "Nem szabad azokat az embereket sújtani, akik hittek a kormánynak – magam is ezek közé tartozom –, hogy oltassák be magukat ezzel a keleti vakcinával". Megjegyezte, ezt a kérdést meg kellene addig oldani, mielőtt megérkezik a járvány negyedik hulláma,



„különben hogyan várja el a kormány az oltatlanoktól, hogy működjenek közre a vírus visszaszorításában, ha közben azokat hozza ilyen nehéz helyzetbe, akik elsőként bizalmat szavaztak nekik”.