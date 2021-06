Egyértelmű üzenetet küldött a GKI: a választások után vissza kell fogni az irracionális beruházásokat

A teljes villamosenergia-ipar, a hulladékszállítás egy része – ezek a területek egyelőre nincsenek benne a napokban bejelentett állami bérmegállapodásban. Az emelés elég szerény a közszolgáltató cégeknél, és bár a kormányfő 200 ezres bruttó minimálbért is belengetett, azzal még mindig az európai mezőny sereghajtói lennénk.

A nagy közszolgáltató állami vállalatok dolgozóinak mintegy harmada marad ki a múlt héten bejelentett béremelésből. Ez körülbelül 50 ezer embert érint, akik így nem tudják, kapnak-e idén vagy a következő években bérfejlesztést. Kimaradt például a teljes villamosenergia-ipar, illetve a hulladékszállítás egy része is – mondta az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjában Kordás László. (Az alku szerint most július elsejétől egy hároméves megállapodás keretében összesen 15 százalékkal emelik a dolgozók bérét az egyes állami tulajdonú vállalatoknál. Az idén júliusi emelés átlagosan 5 százalék lesz). A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy az alku júliustól esedékes 5 százalékos része nem hoz sokat a dolgozóknak, hiszen ez – az infláció miatt – a reálbér szinten tartását vagy minimális emelését jelenti csak, azaz a meglévő állapotokat konzerválja. Miközben a versenyszférában az utóbbi hónapokban többfelé volt sztrájk vagy sztrájkfenyegetés, az állami szektorban dolgozók között nem volt nagy igény az erősebb nyomásgyakorlásra. Kordás László szerint ezt magyarázhatja a szigorú sztrájktörvény, ebben a szektorban ugyanis akár 4-5 napig is munkabeszüntetést kellene tartani ahhoz, hogy annak látható eredményei legyenek a szolgáltatás-csökkentésben. Másrészt ebben a szektorban nem voltak nagy elbocsátások a járvány idején, hiszen a közszolgáltatásokat fenn kellett tartani, és a dolgozók pontosan tudják, hogy máshol milyen leépítések voltak. A meglévő pozíciókat ezért nem akarták kockáztatni, belementek egy viszonylag alacsony béralkuba is, de ez nem jelenti azt, hogy később is így marad minden. Ahogy a gazdaság jobban beindul és máshol esetleg munkaerőhiány lép fel, feljebb húzva a béreket, az elégedetlenség az állami dolgozóknál is növekedhet. – Nem tette túl magasra a mércét a miniszterelnök a 200 ezer forintos bruttó minimálbér belengetésével sem – folytatta Kordás László. (A miniszterelnök június közepén beszélt arról, hogy 200 ezer forintos minimálbér van előtte „egy vagy két lépésben”. A legkisebb bruttó bér most 167.400 forint). A szakszervezeti vezető emlékeztetett, hogy ezzel a bruttó összeggel még mindig az európai mezőny sereghajtói lennénk, különösen, ha nem egy lépésben érnénk el az említett összeget. „A pozíció nem lesz sokkal jobb, és a kormány bátrabb is lehetne” – fogalmazott Kordás László hozzátéve, hogy például az érintett jövedelmi körben az szja-csökkentés sokat javíthatna a nettó pozíción, miközben a munkaadóknak sem jelentene többletköltséget. Ami pedig a 200 ezer forintos minimálbérrel kapcsolatos tárgyalásokat illeti, a Magyar Szakszervezeti Szövetség vezetője azt mondta, arról nemhogy az érdekképviseletekkel, de tapasztalatai szerint még az illetékes minisztériummal sem egyeztetett a miniszterelnök.