Magyar fiú tervezett a LEGO-nak

Néhány hónap múlva egy magyar fiatal, Fehérvári Donát tervével bővül az építőjáték készlet. A mozgatható, játékra is alkalmas csocsóasztal (hivatalos nevén foosball table) tervét a LEGO Ideas sport tematikájú felhívására készítette el. Ötletét nemcsak a tíz legjobb közé választották, de a nemzetközi közönségtől is az ő modellje gyűjtötte be a legtöbb szavazatot. Pár hónap múlva - miután a cég tervezőcsapatával közösen végleges megjelenést kap a modell - már hivatalos készlet formájában lesz elérhető. Fehérvári Donát a Népszavának elmondta: elsősorban a LEGO Technic témakörében megjelent formákat szereti, kedveli a mechanikai megoldásokat. Az útmutatás alapján általában csak egyszer rakja össze a készleteket, aztán mindig megy a saját feje után, új dolgokat épít az elemekből. Tavaly ősszel már regisztrált a LEGO oldalára, és fel is töltötte az általa alkotott Tesla supercharger kicsinyített modelljét. Később egy Harry Potter témájú versenyre is benevezett, de akkor még nem ért el eredményt. Januárban viszont a mozgatható, játékra is alkalmas csocsóasztal tervével már nagy sikert aratott. Mint mondta, a valóságban ugyan nem tudta megépíteni az ötletét, csak a LEGO-tervezésre készült 3D-tervezőt használhatta. Így is két hét alatt elkészült a csocsóasztal végleges formájával, az alapkoncepció után már csak a színeket kellett kitalálni. Elmondta, hogy több jelentkező is csocsóasztallal nevezett a versenyre, így azért hogy saját nyerési esélyét növelje, elkészített egy diorámát (tájat, jelenetet, tevékenységet, történelmi eseményt ábrázoló kép három dimenzióban – a szerk.) is. Úgy gondolta, ez egyedibb, nagyobb eséllyel nyerhet vele. Végül nem így lett, a csocsóasztal lett a befutó. Mint mondta, büszke magára, és arra, hogy ilyen sikert ért el.