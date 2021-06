Elhunyt Sebestyén Tibor

A Covid19 igazolvány lehetővé teszi a szabad mozgást az uniós tagállamok között, ugyanakkor a tagállamok súlyos egészségügyi válsághelyzet idején állíthatnak akadályokat a szabad mozgás útjába.

Mától bevezetik az EU minden országában, valamint Svájcban, Izlandon, Norvégiában és Liechtensteinben az európai digitális Covid19 igazolványt. A dokumentum – amely lehet telefonos applikáció vagy papír alapú – lehetővé teszi a szabad mozgást az uniós tagállamok között. Brüsszel arra biztatja a huszonheteket, hogy engedélyezzék a használatát egyéb célokra is, például sportesemények vagy más tömegrendezvények látogatására. Az okmány létrehozásáról szóló rendelet előírja, hogy a tagállamok csak súlyos egészségügyi válsághelyzet idején állíthatnak akadályokat a szabad mozgás útjába, és akkor is csak úgy, ha erről 48 órával korábban értesítik egymást és az európai intézményeket.

Az európai tanúsítvány annak igazolására szolgál, hogy a tulajdonosa vagy már megkapta a Covid19 elleni védőoltást, vagy 180 napon belül felgyógyult egy koronavírus fertőzésből, vagy negatív Covid19 teszteredménnyel rendelkezik. Kiállítása díjmentes, érvényessége 12 hónap.

Az okmányt minden tagállamban kötelező lesz elfogadni, ha uniós forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező vakcináról állították ki. A tagországok szabadon határozhatnak arról, hogy korlátozó intézkedések nélkül beengedik-e vagy sem azokat, akik a kontinensen engedélyezett négy oltóanyagtól – Pfizer, Moderna, AstraZeneca és Johnson&Johnson – eltérő vakcinát kaptak. Döntésükről egymást, és az Európai Bizottságot is tájékoztatniuk kell, ám az a folyamat várhatóan elhúzódik. Magyarország az uniós országok közül Csehországgal, Horvátországgal, Szlovákiával és Szlovéniával kötött kétoldalú megállapodást arról, hogy elfogadják az orosz Szputynik V vagy a kínai Sinopharm vakcinával beoltott utazók igazolványát és ezzel lehetővé teszik korlátozásmentes beutazásukat. A múlt heti brüsszeli csúcson ugyanakkor több vezető is fenntartásainak adott hangot az orosz és a kínai vakcina hatásosságával kapcsolatban a veszélyes delta variáns megjelenése miatt, és arra biztatta a főként turizmusból élő déli országokat, hogy legyenek óvatosak. Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök is bírálta Görögországot, amiért megnyitja a határait olyan látogatók előtt is, akiket nem az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott oltóanyaggal oltottak be.

“Először is, ugyanazokat a vakcinákat kell elismernünk, vagyis azokat, amelyek megkapták az EMA engedélyét és hatékonyak az utóbb megjelent vírusváltozatokkal, köztük a delta variánssal szemben. Szükséges a szabályok összehangolása, ez a kulcsa az európai igazolvány eredményes használatának”