Nő a csecsemőgondozási díj összege

A Miniszterelnökség nem vette át a zászlót.

Civil szervezetek üdvözlik a miniszterelnök kijelentését, miszerint a szivárványzászló Budapesten az utcakép része, és készségesen vittek egyet a Miniszterelnökségre, hogy a Karmelita kolostorra is kifüggesszék. A hivatal azonban nem vette át a zászlót, így elpostázzák nekik – tájékoztat a Háttér Társaság és a Budapest Pride közös közleményében . – A szivárványszín zászló hozzátartozik Budapest utcaképéhez – mondta Orbán Viktor a német sajtónak. A civil jogvédők megjegyezték, hogy egyetértenek a kijelentésével, szerintük is fontos az, hogy hivatalok, állami intézmények is nyilvánosan álljanak ki az LMBTQI emberek mellett. Álláspontjuk szerint a most zajló Budapest Pride Fesztivál tökéletes alkalom arra, hogy a kormányzat egyértelművé tegye: valóban kiáll az LMBTQI emberek jogai mellett.