A DK ingyenes antitest-vizsgálatot és uniós oltást követel

Magyarország a védettségi igazolványt és az oltást igazoló applikációt követően július elsején bevezeti az uniós védettségi igazolást is. Az angol-magyar kétnyelvű uniós Covid-igazolás digitálisan és papíralapon is elérhető – tájékoztat a koronavirus.gov.hu . Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, azt javasolják, hogy digitálisan töltsék le vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást. Ez a legegyszerűbb módja az igazolás beszerzésének.

Az igazolást az uniós tagállamok nemzeti hatáskörben adják ki, érvényessége az összes uniós tagországra kiterjed, teljes körű alkalmazása 2021. július 1-jén lép életbe. Magyarország július 1-jétől a többi tagállamhoz hasonlóan szabad beutazást biztosít az uniós COVID-igazolással érkező külföldieknek. Az EU kompatibilis elektronikus igazolás július 1-jétől mobilapplikáción keresztül is letölthető. A mobilalkalmazás neve: EESZT Lakossági (Apple/App Store), vagy EESZT alkalmazás (Google Play áruház). Az applikáció ügyfélkapus bejelentkezési adatokkal használható. Ha az utazó az igazolást saját maga kinyomtatná inkább, akkor azt TAJ azonosítóval az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) Lakossági Portálján ( https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal ) keresztül ügyfélkapus hozzáféréssel bejelentkezve is letöltheti és kinyomtathatja. Emellett az igazolást papíralapon a kormányablakokban valamint a háziorvosoknál lehet díjmentesen igényelni. A kormányablakoknál az uniós digitális COVID oltási, teszt- és felgyógyulási igazolás igénylésre van lehetőség, melyek az igénylést követően PDF formátumban letölthetők és nyomtathatók. A papíron kiállított igazolványok pecsét és aláírás nélküli érvényesek, mivel hitelességüket a rajtuk lévő QR-kód biztosítja. Abban az esetben, ha valaki nem uniós országba akar utazni, akkor egyáltalán nem szükséges beszereznie az igazolást. Az utazni vágyóknak azt javasolják, hogy az igazolás ellenére az utazás előtt mindenképpen a tájékozódjanak a célország aktuális beutazási feltételeiről. A tagállamok ugyanis saját hatáskörben speciális beutazási szabályokat határozhatnak meg és nemzeti hatáskörben döntik el azt is, hogy mely vakcinát fogadják el. A célországban érvényben lévő esetleges speciális beutazási szabályokról a www.konzuliszolgalat.kormany.hu honlapon megtalálnak minden információt. Az uniós Covid-igazolás az alábbi személyeknek állítható ki,