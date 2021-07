Eb-gondolat: Vörös és kék

A csoportkör két legjobban teljesítő csapata találkozik egymással a labdarúgó Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszának pénteki folytatásán.

Olaszország és Belgium is rendkívül magabiztosan, száz százalékos teljesítménnyel zárta a csoportkört. Az olaszok 9-1-es, a belgák 8-1-es gólkülönbséggel jutottak tovább. A nyolcaddöntőben változott a helyzet, mindkét együttes megszenvedett a továbbjutásért, ami a belgák esetében érthető, hiszen a címvédő portugálokkal találkoztak, akiket végül 1-0-ra tudtak legyőzni. Az olaszok kínlódása nagyobb meglepetést keltett, hiszen a csoportmérkőzéseken hullámzó teljesítményt nyújtó, a játékosállománya alapján egyértelműen gyengébb Ausztria ellen hosszabbításban szerezte meg a 2-1-es győzelmet Roberto Mancini csapata. Az kiderült ezen a találkozón, hogy az olaszok mentálisan nagyon erősek és erőnléti gondjaik sincsenek. Az előző kontinenstornán mindkét csapat a negyeddöntőben búcsúzott, egyikük ezúttal biztosan felülmúlja azt a szereplést. „A belga válogatottban különleges képességű játékosok szerepelnek, nagyon erős csapattal találkozunk, amely rutinosabb nálunk, mi viszont elszántabbak és motiváltabbak vagyunk” – mondta az UEFA hivatalos honlapjának Ciro Immobile, az olaszok támadója. Jó hír az olaszok számára, hogy az első meccsükön, Törökország ellen vádlisérülést szenvedett Alessandro Florenzi felépült, végig tudta dolgozni csapata edzését, így nincs akadálya a játékának. Fabio Cannavaro 2006-ban tagja volt a világbajnok olasz válogatottban, amelyben összesen 136-szor szerepelt, nála többször csak Gianluigi Buffon játszott az itáliaiak nemzeti csapatában (176). „Olaszország útválasztóhoz érkezett, Belgium ellen kiderül, jó irányba tartunk-e – jelentette ki Cannavaro. - A világbajnoki címünket a csapategységnek köszönhettük, mindenki alá rendelte az érdekeit a közösségnek. A belgáké az egyik legegységesebb válogatott, amelyet egyéni villanásokkal nem lehet legyőzni. Ha náluk is egységesebbek leszünk, akkor van esélyünk a győzelemre.” „Aranylábak találkozója” – írta a La Gazzeta dello Sport a pénteki találkozóról, melyen megismétlődik a Bajnokok Ligája-döntőben látott párharc a középpályán Jorginho és Kevin De Bruyne között. A lap úgy véli, nagy szerepe lesz a meccsen a gyorsaságnak is, ebben az elemzés szerint az olaszok jobbak. „Arra számítok, hogy Olaszország az első másodperctől letámad minket, nagyon jól szervezett együttessel találkozunk, amely több rendkívül gyors futballistával rendelkezik, a területek lezárásával kell megakadályoznunk az elfutásaikat – hangoztatta Roberto Martinez. - A portugálok elleni mérkőzés minden szempontból nagyon megerőltető volt, jobb lett volna később találkozni ilyen erős csapattal. Szerencsére volt elég időnk pihenni és regenerálódni a mostani mérkőzés előtt.” „Olaszország a legnehezebb ellenfelünk ezen az Eb-n – vélte Thorgan Hazard, a belgák középpályása. - Komoly kihívás lesz megállítani ezt a csapatot. Az olaszok stílusa jobban fekszik nekünk, mint a portugáloké. Olaszország a támadásra helyezi a hangsúlyt, ennek köszönhetően talán több helyünk lesz ellenakciókat vezetni.” Ennek a találkozónak a győztese a spanyol-svájci összecsapás nyertesével találkozik az elődöntőben.