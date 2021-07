"A kormány nem bújhat gyáván a gyógyszergyártók szoknyája mögé"

Karácsony Gergely főpolgármester szerint minden magyar honfitársunk számára létfontosságú, hogy az Európai Bizottság legalább bizonyos mértékben tudjon javítani a kormány helyreállítási tervén, hogy a pénznek legalább egy része arra menjen, amire való.

"Brüsszelben is jól látják, hogy a magyar terv enyhén szólva sem felel meg a helyreállítási alap eredeti céljának, nem a társadalmi igazságosságot, a szociális kohéziót, a zöld átállást és Magyarország modernizációját, sokkal inkább Orbán politikai túlélését és oligarchái további gazdagodását szolgálja" - írta péntek reggeli Facebook-posztjában a főpolgármester. Karácsony Gergely - aki egyben az ellenzéki előválasztás egyik miniszterelnök-jelöltje is - annak kapcsán nyilvánult meg, hogy hamarosan véleményt mond az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervről. A politikus szerint minden magyar honfitársunk számára létfontosságú, hogy az Európai Bizottság legalább bizonyos mértékben tudjon javítani ezen a terven, hogy a pénz legalább egy része "arra menjen, amire való: a leginkább rászorulók megsegítésére, hazánk és Európa fenntartható fejlődésére." Brüsszeli forrásaira hivatkozva közölte, az Európai Bizottság több ponton is igyekszik nyomást gyakorolni a kormányra. Úgy véli, a testület teljes joggal aggódik a korrupciós kockázatok miatt, ezért el kívánja érni hogy a kormány a pénzek felhasználása során az EU ARACHNE nevű anti-korrupciós informatikai rendszerét használja. Karácsony Gergely állítja, Brüsszelben még azt is tudják, hogy a magyar kormánynak "nem számítanak a valóban bajbajutottak", mivel még azt sem fogadta el a kabinet, hogy ezekből a pénzekből szélesítsék azt az álláskeresési járadékot, ami Európában idehaza a legalacsonyabb. Az EU ezt valamilyen mértékben egészen biztosan orvosolni szeretné, és csak reménykedhetünk, hogy a tárgyalások végére eléri, hogy a forrásokból szociális programokra is jusson - tette hozzá.



"Belegondolni is félelmetes, de sajnos egyértelmű: valójában nem Orbán védi a magyarokat Brüsszeltől, hanem az EU próbálja érvényesíteni honfitársaink érdekeit Orbánnal szemben"

- fogalmazott Karácsony Gergely.