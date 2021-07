Osztrák Nagydíj: Max Verstappen volt a leggyorsabb az első szabadedzésen

A négy futam óta nyeretlen hétszeres világbajnok szeretne visszavágni a Red Bull holland pilótájának, de tudja, nem neki áll a zászló.

Ausztriában maradt a Forma-1 mezőnye, ezen a hétvégén másodszor is a Red Bull Ringen küzdenek a csapatok a győzelemért. A Pirelli ezúttal eltérő, lágyabb abroncsokat biztosít a pilóták számára, ez pedig azt jelenti, hogy a körülmények nem fognak pontosan megismétlődni, azaz a csapatoknak a gyorsabb kopás miatt más taktikát kell majd választaniuk. A címvédő Mercedes a legutóbbi négy futamon nem tudott nyerni, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton éppen ezért minden korábbinál elszántabban készül arra, hogy újra a dobogó tetejére állhasson. „Ha nem fejlesztünk vagy javítunk az autón az év hátralévő részében, akkor ez lesz az eredmény, amit most látunk. A Red Bull az utóbbi versenyeken elénk ugrott, akár a motorja miatt, akár a szárnyával, bármivel” – nyilatkozta a brit pilóta, aki köztudottan utálja a szimulátor munkát. „Alig vezetek a szimulátorban. Talán húsz kört egy évben. Egyáltalán nem érdekel a szimulátor” – hangoztatta korábban, most azonban sok időt tölt el ezzel is, hogy az autóját mielőbb fejleszteni tudják. „Egyre többet tanulunk erről az autóról, és arról, melyik területekből kell még többet kihoznunk. Nagyon keményen dolgozunk, hogy megpróbáljuk ledolgozni a hátrányunkat. Még a szezon felénél sem vagyunk, szóval még nem mondtam le a bajnoki címről.” Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is reméli, hogy jobb helyzetből kezdhetik meg az újabb ausztriai versenyhétvégét. „Mindig azért megyünk pályára, hogy győzzünk, és bár legutóbb lemaradtunk a dobogó legfelső fokáról, így is bőven vannak biztató dolgok. A múlt hétvégén a pénteki nap a kísérletezésről szólt, és reméljük, hogy most úgy fogunk megérkezni az első szabadedzésre, hogy már előrébb fog tartani a kocsink, és arra tudunk építeni. Még semmi nem dőlt el, szóval izgatottan várjuk a kilencedik fordulót” – tekintett előre. A vb-pontversenyben 18 pontos előnnyel vezető Max Verstappen ezúttal szorosabb küzdelmet vár, ugyanakkor magabiztos a folytatást illetően. „Nagyon örülök, hogy nyerni tudtam a Red Bull hazai pályáján. Ez egy komplett csapatmunka eredménye volt, amivel nagyon elégedettek lehetünk, de nem várhatjuk azt, hogy könnyedén megismételjük ezt az eredményt. Vannak dolgok, amiket mi is jobban tudunk csinálni és alapvetően is azt várom, hogy mindenki közelebb lesz majd egymáshoz. Mindenki tanulni fog abból, amit rosszul csinált, illetve a lágyabb gumikeverékek is felforgathatják a dolgokat. Továbbra is kézben kell tartanunk mindent, hogy elöl maradjunk” – foglalta össze a gondolatait.

Ami az időjárást illeti, a múlt héten a várakozásokkal ellentétben elkerülték a zivatarok a Red Bull Ringet. Ezúttal pénteken és szombaton hűvös, száraz időjárásra van kilátás, vasárnap van a legnagyobb esély arra, hogy záporok, zivatarok kavarják meg a kártyákat.

A hétvége programja Péntek:

Első szabadedzés: 11.30-12.30

Második szabadedzés: 15.00-16.00

Szombat:

Harmadik szabadedzés: 12.00-15.00

Időmérő: 15.00-16.00

Vasárnap:

Futam: 15 órától

Az eseményeket az M4 Sporton követhetik figyelemmel.