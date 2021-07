„Egyenesen fogalmazva: ez egy átfogó és arcátlanul törvénytelen fizetési séma volt”

Így foglalta össze az ügyészség képviselője a Trump Organization és annak pénzügyi vezérigazgatója, Allen Weisselberg elleni vádpontokat.

Ezek szerint a Donald Trump szerteágazó ingatlanbefektetéseit ellenőrző anyacég legalább másfél évtizeden keresztül bujtatott juttatásokkal egészítette ki Weisselberg – és esetleg mások – fizetését. A menedzser lakások és autók használata, illetve családtagjainak tandíja révén 1.7 millió dollár (mintegy félmilliárd forint) bevallandó jövedelemhez jutott, amelyet eltitkolt az adóhatóság elől. A vádemelés jogi elemzők szerint arra utal, hogy az ügyészség az elmúlt hónapokban nem tudta feltáró vallomásra kényszeríteni a vezérigazgatót, ezért most megpróbálja fokozni a rá nehezedő nyomást. Az idő sürget, mert az adózással kapcsolatos bűncselekmények viszonylag gyorsan elévülnek, másrészt az év végén lejár a manhattani ügyészséget vezető Cyrus Vance mandátuma, márpedig ő személyesen akar eljárni az ügyben. A cég és Weisselberg is ártatlannak vallotta magát. Ügyvédjeik egyrészt arra hivatkoztak, hogy az adókímélő megoldások általánosan elfogadottak és legrosszabb esetben is polgári peres eljárásban vitathatók, nem pedig bűnügyiben, másrészt az egész ügyet politikailag motiváltnak minősítették. A bíró bevonta a menedzser útlevelét és ezzel szeptemberig nem várható különösebb fejlemény. A sajtó szerint az ügy, bár csak az esetleges visszaélések szűk körét érintő, viszonylag enyhe vádakkal kezdődik, az egész Trump-famíliára veszélyes, mert könnyen elérheti a fizetési csekkeket aláíró Donald Trumpot, illetve a cég vezetésében részt vevő három gyermekét, Ivankát, ifj. Donaldot és Ericet. A bukott elnök a New York Timesnak nyilatkozva boszorkányüldözést emlegetett és azt mondta, hogy Weisselberg becsületes ember, aki mellett végig ki fog tartani.