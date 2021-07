Érkezik a Covid-lottó Szlovákiában

A másfél évvel ezelőtti Brexit újabb fontos határideje járt le. A brit hatóságok az elbírált kérelmeknek csupán 2 százalékát utasították el valamilyen okból.

Több mint hatmillió letelepedési kérelmet nyújtottak be a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok a hivatalos határidőig – ismertette pénteken a brit belügyminisztérium. A kérvényeket brit idő szerint szerda éjfélig lehetett benyújtani a brit belügyminisztérium bevándorlási és vízumügyi osztályához, elsősorban az erre kialakított online felületen, illetve a mobileszközökre letölthető, ugyancsak e célra kifejlesztett alkalmazás használatával. Közölték: összesen 6 015 400 letelepedési kérvény érkezett a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgároktól, és ezek közül 5 446 300-at már elbíráltak a hatóságok. Az elbírált és jóváhagyott folyamodványok 52 százalékában a kérelmezők végleges - vagyis határidő nélküli -, az esetek 43 százalékában előzetes (pre-settled) letelepedett státust kaptak. Utóbbiak 2020. december 31. előtt érkeztek letelepedési szándékkal, de a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Azonban ők is megvárhatják az öt év leteltét, és utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt. Az addig eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik megszerzett jogosultságaik. A brit hatóságok a letelepedett státusra szóló, már elbírált folyamodványok alig 2 százalékát utasították el valamilyen okból, a kérvények 1 százalékát a beterjesztők visszavonták, további 1 százalék pedig érvénytelennek bizonyult. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a határidő lejárta előtti időszakban ugrásszerűen emelkedett a beadott kérvények száma. Egyedül júniusban több mint 400 ezer folyamodvány érkezett, és hozzávetőleg 570 ezer letelepedési kérelem még elbírálásra vár. A tárca közölte azt is, hogy azoknak az EU-állampolgároknak a juttatásai sem állnak le azonnali hatállyal, akik Nagy-Britanniában szociális ellátást vesznek igénybe, de nem adták be a határidő lejárta előtt a letelepedett státusra szóló kérvényüket. Mint ismert, Nagy-Britannia tavaly január 31-én lépett ki az Európai Unióból, de azok az EU-polgárok, akik 2020. december 31-ig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött tizenegy hónapos átmeneti időszak végéig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az országban, továbbra is maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával. Ehhez azonban meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - hivatalos jogi elnevezéssel letelepedett státusért (settled status) - kellett folyamodniuk. Amint arról a Népszava is beszámolt, a május végi adatok szerint több mint 140 ezer magyar állampolgár folyamodott letelepedett státusért a brit hatóságokhoz, ezzel a magyarok a középmezőnyben jártak. Az országokra lebontott lista élén a lengyelek és a románok álltak.