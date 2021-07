Karikatúra-ügy: a Kúriához fordulunk

A koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt több korlátozás feloldásának újabb szakasza lép életbe - jelentette be közösségi oldalán a kormány.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatáról szóló kormányrendelet már szerdán este megjelent a Magyar Közlönyben.

Az elmúlt 24 órában nem volt halálos áldozata a koronavírusnak, a szombati napon elérheti az 5 milliót azoknak a száma is, akik megkapták a második oltásukat is – ezt jelentette be a miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Orbán Viktor a Kossuth rádióban arról is beszélt, világszerte készpénznek veszik a negyedik hullámot , amire Magyarország már felkészült. Ezután megismételte, a betegség ellen védekezni csak az oltással lehet. – Aki be van oltva, az nagy valószínűséggel ki tud maradni a járványból, ha azonban mégis eléri a betegség, akkor könnyebben lábal ki belőle – mondta. A miniszterelnök leszögezte, egyelőre nem oltanak hazánkban harmadszorra, amit azzal indokolt, hogy nem tudják annak hatását felmérni. Kijelentette, ő a gyógyszergyártók véleményeit nézi, s ezek nem egyértelműek. – Lehet, hogy elérkezik a harmadik oltás beadásának az ideje is, bizonytalan a helyzet, türelmesnek kell lennünk - summázott Orbán.