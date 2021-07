Lukasenka lezáratta az Ukrajnával közös határt

Az elnök hatalmas mennyiségű fegyverrel elkövetett puccsot gyanított.

Az Ukrajnával közös határ lezárását rendelte el biztonsági okokra hivatkozva pénteken Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök – jelentette a BelTA fehérorosz állami hírügynökség. Beszámolójuk szerint az elnök az ország függetlenségi napjának (július 3.) alkalmából tartott gyűlésen számolt be arról:



Lukasenka szerint a hatóságok által felfedezett alvó terrorsejtek, úgynevezett önvédelmi egységek megpróbálták tönkretenni az orosz haditengerészet kommunikációs központját a fehéroroszországi Vilejka városában. Az elnök szerint az akcióhoz Ukrajnából hoztak be különböző eszközöket, köztük hőkamerákat. Lukasenka tájékoztatása szerint az akcióban részt vevő összes embert két napon belül letartóztatták. Az elnök közölte, hogy az esetet megvitatta Vlagyimir Putyin orosz elnökkel legutóbbi telefonbeszélgetésük során. Az orosz haditengerészet 43-as számú kommunikációs központja 1964 januárja óta működik a minszki területen, és a haditengerészet főparancsnoksága, valamint azok között a nukleáris meghajtású tengeralattjárók közötti kommunikációt biztosítja, amelyek az Atlanti-, az Indiai- és a Csendes-óceánon teljesítenek szolgálatot.

A Fehéroroszország és Nyugat közötti feszültséget kiélezte, hogy a fehérorosz hatóságok május végén leszállásra kényszerítették Minszkben a Ryanair ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát, amelyen Raman Prataszevics fehérorosz ellenzéki újságíró-aktivista és orosz barátnője is utazott, akiket őrizetbe vettek. Az eset miatt az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciókat vetett ki Fehéroroszországra, és azt ajánlották légitársaságaiknak, hogy kerüljék el a fehérorosz légteret. Az európai uniós tagállamokhoz hasonlóan Ukrajna is légtértilalmi intézkedéseket foganatosított Fehéroroszországgal szemben. Az őrizetbe vétel nemzetközi felháborodást váltott ki, és újabb szankciókat jelentettek be miatta Fehéroroszország ellen. (